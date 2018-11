Fatturazione elettronica | proroga probabile dopo novità bocciatura Garante Privacy Cosa

Fatturazione elettronica novità proroga oggi 20 Novembre 2018. Ci sono divisioni : prorogare l’avvio dell’obbligo di emissioni di fatture elettroniche: la posizione del Garante della Privacy e cosa comporterebbe

Fatturazione elettronica - i software e i programmi disponibili da scaricare migliori : La procedura per emettere fatture elettroniche e i software disponibili sia gratis che a pagamento: quali sono

Fatturazione elettronica come e quando azienda deve fare fattura ad un privato. Obbligo - come fare - istruzioni : Regole per invio di fatturazione elettronica da azienda a privato: come fare e procedura da seguire. Cosa c’è da sapere

Fatturazione elettronica 2019 : bocciata dal Garante privacy. Ecco perché : Guai in vista per la Fatturazione elettronica 2019, che si prepara ad entrare in vigore dal 1° Gennaio del nuovo anno. Il Garante per la Privacy ha avvisato l’Agenzia delle entrate che il nuovo obbligo della e-fattura, così come è stato regolato, “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Per questo motivo ha chiesto all’Agenzia di far sapere ...

Dl Fisco - fonti : Nessun rinvio della Fatturazione elettronica : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dl Fiscale - resta obbligo Fatturazione elettronica nonostante rilievi Garante : Nessun dietrofront sull' obbligo di fatturazione elettronica : cancellarla o rinviarla avrebbe costi troppo elevati per le casse dello Stato. Secondo quanto appreso da fonti della maggioranza a ...

Rischio di un buco da 1 - 9 miliardi - resta l'obbligo della Fatturazione elettronica dal 1° gennaio : l'obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal primo gennaio resterà, nonostante i rilievi del Garante della Privacy. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza a margine dei lavori al Senato sul decreto fiscale. Eliminare o rinviare la misura, si spiega, costerebbe infatti troppo per le casse dello Stato. Il recupero di evasione previsto è di circa 1,9 miliardi di euro in un anno.

Fatturazione elettronica - moduli da scaricare in Pdf : I moduli disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate per compilazione e trasmissione delle nuove fatture elettroniche: quali sono