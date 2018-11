Fattura elettronica | il Garante blocca tutto | “viola la privacy”

Fatturazione elettronica - proroga probabile dopo novità bocciatura Garante Privacy. Cosa cambia : Modificare il sistema di Fatturazione elettronica per evitare di violare la privacy dei contribuenti: la richiesta del Garante della Privacy alle Entrate

Fattura elettronica 2019 senza numerazione progressiva : come fare : In merito alla Fattura elettronica, il Decreto Fiscale 119/2018 collegato alla Legge di Bilancio 2019 introduce alcune disposizioni semplificative in materia di imposta sul valore aggiunto, con specifico riferimento all’entrata in vigore dell’obbligo di Fatturazione elettronica generalizzata (B2B e B2C). Nelle disposizioni in materia di semplificazione fiscale, è presente in particolare un articolo che si occupa della registrazione degli ...

Fatturazione elettronica - lo stop del Garante : "Non rispetta la privacy" : Il Garante della privacy ha chiesto all'Agenzia delle entrate di modificare il meccanismo della Fatturazione elettronica, perché presenterebbe "rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali".È la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuitogli dal Regolamento europeo, come riporta il Corriere della Sera. Il sistema di Fatturazione ...

Fatturazione elettronica - il Garante dice no : "viola la privacy" : Quando manca poco più di un mese all’entrata in vigore dell’obbligo di Fatturazione elettronica, il Garante della Privacy ha emesso un provvedimento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate: non è pienamente in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Per questo motivo va ripensata, e si aspetta che l'Agenzia risponda con urgenza sugli accorgimenti che intende adottare per risolvere il problema. Questo intervento del ...

Il Garante della privacy blocca la Fatturazione elettronica : Antonello Soro smonta il sistema predisposto per far partire dal primo gennaio 2019 la trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche

Garante Privacy all’Agenzia delle Entrate : “Cambiare la Fatturazione elettronica : riservatezza a rischio” : Dovrebbe partire dal primo gennaio prossimo, ma per il Garante della Privacy è necessario cambiare il sistema della fatturazione elettronica perché mette a rischio la riservatezza dei dati. Da qui la sollecitazione arrivata oggi all’Agenzia delle Entrate, che ha subito avviato l’esame delle richieste e risponderà al più presto. Le richieste dell’Authority arrivano a poco più di un mese dall’avvio del nuovo obbligo e nella manovra è ...

Fatturazione elettronica - il nuovo sistema non protegge la privacy : il Garante la boccia : La Fatturazione elettronica va cambiata. La richiesta è stata mandata dal Garante all'Agenzia Entrate. Il motivo? Presenta 'rilevanti criticità'. Il Garante per la protezione dei dati personali ha ...