Fattura elettronica 2019 senza numerazione progressiva | come fare

Fatturazione elettronica - lo stop del Garante : "Non rispetta la privacy" : Il Garante della privacy ha chiesto all'Agenzia delle entrate di modificare il meccanismo della Fatturazione elettronica, perché presenterebbe "rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali".È la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento, attribuitogli dal Regolamento europeo, come riporta il Corriere della Sera. Il sistema di Fatturazione ...

Garante Privacy all’Agenzia delle Entrate : “Cambiare la Fatturazione elettronica : riservatezza a rischio” : Dovrebbe partire dal primo gennaio prossimo, ma per il Garante della Privacy è necessario cambiare il sistema della fatturazione elettronica perché mette a rischio la riservatezza dei dati. Da qui la sollecitazione arrivata oggi all’Agenzia delle Entrate, che ha subito avviato l’esame delle richieste e risponderà al più presto. Le richieste dell’Authority arrivano a poco più di un mese dall’avvio del nuovo obbligo e nella manovra è ...

Manovra 2019 : sanatorie proposte su errori fiscali e Fattura elettronica : Allo scadere oggi, 15 novembre, del termine per presentare gli emendamenti alla Manovra 2019, ce ne sarebbero due in arrivo a firma Lega e 5 stelle: si tratta di due nuove sanatorie per i piccoli errori commessi in fase di Dichiarazione dei redditi e per le sanzioni riguardanti la fattura elettronica, il cui obbligo entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019. Vediamo in cosa consistono questi emendamenti dell’ultima ora, che se approvati ...

Fattura elettronica : la problematica della detrazione Iva sugli acquisti : Sappiamo tutti che a partire dal prossimo 1 gennaio 2019 l'emissione della Fattura elettronica diverrà obbligatoria, almeno per alcune categorie lavorative. Sappiamo anche che da luglio 2019, come anticipato da "Il Sole24ore", dovrà essere obbligatoriamente emessa entro 10 giorni dalla conclusione della transazione commerciale a cui si riferisce. Infine, sappiamo che il Governo M5S - Lega, proprio per dare la possibilità a tutti, Pubblica ...

Fattura elettronica per spese mediche. Era proprio necessario complicare le cose? : A gennaio 2019 dovrebbe – in Italia il condizionale è obbligatorio – entrare in vigore la Fatturazione elettronica anche in ambito medico. Sono certo che chi ha inventato il sistema non poteva farlo più complesso. La Fattura elettronica è un documento in formato digitale (xml) strutturato secondo uno schema codificato e riconosciuto dall’Agenzia delle entrate che si basa sulle specifiche tecniche approvate con il provvedimento ...