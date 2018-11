Fallout 76 | alcuni giocatori hanno lanciato 3 testate nucleari contemporaneamente | con

eurogamer

(Di lunedì 19 novembre 2018) Durante la scorsa settimana abbiamo appreso cosa accade quando un giocatore lancia una dellein76, ovvero l'apparizione di una Scorchbeast Queen di altissimo livello, la cui uccisione garantisce un bottino di altrettanto alto livello. Ma cosa succede se si riesce a lanciarne 3 insieme?Come riporta PC Gamer, i 3 utenti chela testata singoladeciso di fare di meglio, riuscendo a lanciare ben 3, ognuna da un silo diverso e mirando sullo stesso punto della mappa. Sembra che al momento i server di76 non siano in grado di reggere una simile mole di esplosioni, in quanto tutti isono stati disconnessi un minuto dopo il fatto. Ovviamente c'è sempre la possibilità che tutto questo non sia dovuto (non totalmente almeno) alle 3 esplosioni, tuttavia è abbastanza probabile che lo sia. Chissà, forse in futuro il team ...