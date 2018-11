Fake news e militanza anti-Ue | così la Brexit ha mandato in tilt la stampa britannica

Tav : moderare la velocità delle Fake news : Negli ultimi giorni si stanno diffondendo nel dibattito pubblico alcune false informazioni in merito alla linea ad alta velocità Torino-Lione. Ne sa qualcosa Marco Travaglio, intervenuto a "Di Martedì"...

Maltempo Sassari : Fake news smentisce allerta meteo - “qualche sciacallo ha messo in giro un post falso” : Il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha firmato ieri un’ordinanza per tenere le scuole chiuse nella giornata di oggi, in cui è in vigore l’allerta meteo “arancione” diramata dalla protezione civile regionale, ma poco dopo qualcuno ha postato su Facebook una presunta “smentita ufficiale” della chiusura delle scuole che sembrava essere stata scritta dallo stesso sindaco: nel falso post si faceva riferimento a un ...

Cancro : un italiano su tre cerca informazioni online sulla salute - pericolo Fake news : La rete rappresenta sempre più uno strumento di informazione privilegiato dagli italiani, soprattutto per quanto riguarda le notizie attinenti alla salute. In particolare un italiano su tre focalizza la ricerca online sulle news relative al regime dietetico da seguire in relazione a una patologia tumorale. L'argomento maggiormente oggetto di ricerca da parte degli italiani è l'alimentazione sia in chiave preventiva delle neoplasie, ma anche come ...

Oncologi in allarme per l'alto numero di Fake news sul cancro : È allarme tra gli Oncologi: gli italiani cercano sempre più spesso notizie sul web per contrastare il cancro, ignari di quante fake news girino sull'argomento. Il 33% degli Italiani cerca notizie online piuttosto che informarsi presso un professionista e la ricerca più gettonata è quella sulle diete che prevengono il cancro. Ormai è noto ai più che alla base della prevenzione ci sia l'alimentazione, ma non tutti i siti che trattano l'argomento ...

Tumori - gli oncologi : “Allarmante il dilagare di Fake news sul web” : Un italiano su 3 cerca online notizie sulla dieta da seguire in relazione al tumore. L’alimentazione, intesa come strumento di prevenzione e ‘cura’ dei Tumori, e’ l’argomento piu’ cliccato. Seguono le terapie alternative e cause e rimedi alle neoplasie. Ma sulla rete e’ allarmante il dilagare di fake news sui Tumori. A scattare questa fotografia sul complesso rapporto tra informazione, internet e cancro ...

Mi manda Raitre - Sabrina Giannini contro Salvo Sottile : «Fake news pericolose». Secca replica del conduttore : Mi manda Raitre, Salvo Sottile Botta e risposta al sangue – anzi no, alla griglia – tutto interno a Rai3. Nelle scorse ore la giornalista Sabrina Giannini, curatrice del programma Indovina chi viene a cena, ha puntato il dito contro Mi manda Raitre di Salvo Sottile, parlando di “fake news” in riferimento ad alcune tesi sulla carne rossa espresse da un ospite della trasmissione mattutina. Poco importa che l’esperto ...

Foietta ci spiega le Fake news della Travaglio associati sulla Tav : Roma. Paolo Foietta, architetto, commissario straordinario del governo per la linea Torino-Lione, oramai da anni spera di avere un confronto televisivo con Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e fervente attivista per i diritti dei No Tav. “Ma il giornalista si è sempre rifiutato”, dice a

INFLUENZA E VACCINI - BOOM DI Fake NEWS/ Aifa interviene : 'Nessun divieto - notizie fuorvianti' - IlSussidiario.net : INFLUENZA e VACCINI, BOOM di FAKE NEWS: Aifa interviene per smentire la bufala di un divieto di vaccinazione antINFLUENZAle, 'intento allarmistico'.

Balle spaziali - Marco Travaglio smonta tre Fake news : “È vero che Di Battista ha detto che tutti i giornalisti sono puttane?” : E’ vero che dopo l’oceanica manifestazione di 40 forse 50mila persone a Torino, adesso bisogna fare il Tav Torino-Lione? E’ vero che nella sentenza del sindaco di Roma Virginia Raggi c’è scritto che sì, è stata assolta, però, comunque, resta una bugiarda? E’ vero che Alessandro Di Battista ha dichiarato che il mestiere dei giornalisti è un mestiere da puttane? Questa settimana Marco ...

Ignazio Moser con un’altra? Fake news : smentito anche il matrimonio con Cecilia : Ignazio Moser, le foto con un’altra ragazza scatenano il gossip: ma non è come sembra Poco fa sono comparse sul Web le foto di Ignazio Moser con un’altra. Ovviamente queste foto hanno scatenato il gossip e molti hanno pensato che Ignazio avesse tradito Cecilia Rodriguez. Ma bisogna fare chiarezza perché le cose non stanno davvero […] L'articolo Ignazio Moser con un’altra? Fake news: smentito anche il matrimonio con ...

Vaccino antinfluenzale - allarme Fake news dell'Agenzia Italiana del Farmaco : Il Dr. Paolo Toniolo, medico specialista in igiene e medicina preventiva, in un'intervista per il quotidiano La Repubblica ha smontato numerosi falsi miti riguardo l'influenza e il Vaccino antinfluenzale. Il suo intervento segue quello dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) che ieri è dovuta intervenire con un comunicato ufficiale per smentire le fake news circolanti nei giorni scorsi, secondo le quali il nuovo Vaccino antinfluenzale della ...

Antibiotici e vaccini - no a Fake news e fai da te : Roma, 16 nov. (AdnKronos Salute) - Nuovi casi, isolati o meno, di morbillo e altre malattie infettive che sembravano debellate, ma ritornano a causa delle coperture vaccinali ancora sotto le soglie di sicurezza in diverse regioni. Un’incidenza di infezioni antimicrobico-resistenti in aumento, che re