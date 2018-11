Facebook sta lavorando alla visione di gruppo dei video su Messenger

Facebook Messenger testa una funzione per guardare i video insieme : Il team di Facebook Messenger sta attualmente testando internamente una nuova funzionalità di co-visualizzazione dei video. Ecco cosa sappiamo L'articolo Facebook Messenger testa una funzione per guardare i video insieme proviene da TuttoAndroid.

Come impostare il limite di tempo su Instagram - Facebook e YouTube : Quanto tempo trascorri su Facebook, Instagram e YouTube ogni giorno? A Mountain View e a Menlo Park se lo sono chiesto ed hanno realizzato il tracker delle tue attività su queste piattaforme social. Non ti illudere, non lo fanno per bontà di spirito, ci sono altri motivi per volere che limiti il tuo tempo sui social network, infondo stiamo parlando di aziende private il cui unico obiettivo è il fatturato. La funzione Tracker attività consente di ...

Ex consigliera leghista scrisse "Forza Vesuvio" su Facebook - assolta in appello : La donna era stata condannata anche a risarcire la parte civile che aveva chiesto "un euro simbolico"

Scrisse “forza Vesuvio - forza Etna” su Facebook : ex consigliera leghista assolta : “Il fatto non sussiste“. Con questa formula è stata assolta dalla Corte d’appello di Milano l’ex consigliera provinciale di Monza in quota Lega Nord, Donatella Galli, che era stata condannata in primo grado a venti giorni di reclusione per aver pubblicato su Facebook nel 2012 un post con su scritto ‘forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili’, augurandosi “una catastrofe naturale nel centro-sud ...

Scrisse "Forza Vesuvio e forza Etna" su Facebook - assolta in appello consigliera leghista di Monza : In primo grado Donatella Galli era stata condannata a 20 giorni per discriminazione razziale. Per i giudici di secondo grado "il fatto non sussiste"

L’allarme degli psicologi : “Facebook e Instagram causano depressione : ecco quanto bisogna utilizzarli per non rischiare” : L’utilizzo eccessivo dei social network porta ad un aumento del rischio di depressione e solitudine. La conferma arriva da uno studio sperimentale condotto sui social principali, ovvero Facebook, Instagram e Snapchat condotto dall’università della Pennsylvania. La ricerca ha dimostrato una relazione causale tra il tempo trascorso sui social network e un calo del benessere psico-fisico. La ricerca, pubblicata sul Journal of Social and ...

Scaricate i video da Facebook e Instagram con facilità grazie a Video Downloader for Facebook (video) : Scaricare Video da Facebook e Instagram in locale sul proprio smartphone Android è semplicissimo, grazie all'app Video Downloader for Facebook sviluppata da InShot Inc. L'articolo Scaricate i Video da Facebook e Instagram con facilità grazie a Video Downloader for Facebook (Video) proviene da TuttoAndroid.

Sud Sudan - una ragazza 16enne è in vendita all’asta su Facebook : Una ragazza 16enne è stata messa in vendita all’asta su Facebook in Sud Sudan. Lo denuncia l’associazione delle donne avvocato del paese, che chiede al governo l’immediata chiusura di questa pratica. Nel post si vede la foto di una giovane senza espressione accanto a un uomo più basso che sorride e a corredo c’è un messaggio che recita: «La competi...

Facebook Messenger testa la funziona che elimina i messaggi inviati : L’inizio del 2018 non è stato il migliore per Facebook che, tra le altre cose, ha consentito di cancellare segretamente alcuni vecchi messaggi inviati su Messenger dal co-fondatore e CEO Mark Zuckerberg. Poi, ad aprile, Facebook ha dichiarato di voler implementare una funzione “non inviato” per tutti, ma non ha fornito ulteriori dettagli o date di consegna. Facebook Messenger come Whatsapp A quanto sembra Zuckerberg ha ...

Francesco Facchinetti : "Conquistai la Marcuzzi grazie a Facebook. Le aggiustai il profilo social" : Un amore non scoccato sui social, ma grazie ai social. Francesco Facchinetti rivela al Maurizio Costanzo Show le tappe che lo portarono a conquistare Alessia Marcuzzi nel 2010. Una relazione quella con la conduttrice de Le Iene durata circa due anni, dalla quale nacque la figlia Mia.“Tutto cominciò grazie a Facebook – ha confidato Facchinetti – cercavo un pretesto per poterla sentire, chiamare. Le si era cancellato il profilo social, lo ...

[L'intervista] Ecco perché Facebook viene usato sempre meno dagli italiani come mezzo di informazione : Negli ultimi giorni ha fatto molto scalpore il post della Isoardi che ha comunicato al mondo di aver lasciato Salvini tramite post su Instagram e una foto #aftersex. Quale è la sua lettura di questo ...

Salvini ha risposto su Facebook al post della Isoardi su Instagram : "Impegnativa giornata di lavoro in Africa sul fronte immigrazione e sicurezza, ma il telefono dall'Italia mi squilla per altro... Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. ...

"È un video razzista" - Fox News - Ncb e Facebook cancellano lo spot elettorale di Trump : Un video razzista, troppo razzista per poter essere trasmesso in televisione. Nb, Fox News e Facebook hanno deciso di cancellare la messa in onda di un video elettorale voluto da Donald Trump, che ha come tema l'immigrazione. Capofila di questa decisione è stata la Cnn, che ha rifiutato la trasmissione del filmato perché l'ha ritenuto fortemente discriminatorio, seguita da tutte le altre, anche dall'emittente Fox, che in più ...

'Tu non sei razzista - sei str***o' - su Facebook le scuse dell'aggressore della Circum : Dopo gli insulti arrivano le scuse. Vincenzo - questo sembra essere il nome del ragazzo divenuto in questi giorni tristemente noto per la violenta aggressione verbale nei confronti di un giovane ...