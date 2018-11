Fabio Fazio | gli ascolti | testa a testa con Gianni Morandi | ma lui vince la prima serata

Massimo Giletti e l’attacco a Fabio Fazio : “Francesco Totti come ospite costa troppo - solo lui se lo può permettere” : Massimo Giletti non ha mai digerito l’ingiusta esclusione dalla Rai e dopo il suo arrivo a La7 più volte ha lanciato frecciatine ai vertici di Viale Mazzini o nei confronti degli ex colleghi. In particolare di Fabio Fazio con cui condivide lo stesso giorno di messa in onda e che nei mesi scorsi è riuscito, in maniera storica, a battere con una puntata di Non è l’Arena. Proprio nel programma in onda sulla settima rete è arrivato un ...

Non è l'arena - Massimo Giletti e la fucilata contro Fabio Fazio e la Rai : 'Costa troppo - solo lui...' : Su La7 si discuteva della violenza nel mondo del calcio; una clip lanciata da Giletti riguardava Cristian Totti , figlio di Francesco Totti , protagonista di un gesto di fair play in campo nei mesi ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto umilia Fabio Fazio e la leghista con una sola frase : 'È come se...' : Uno schiaffo alla Lega e, per farla pari, una umiliazione per Fabio Fazio . A Che tempo che fa il consueto monologo satirico di Luciana Littizzetto si colora delle consuete venature eccessive. La ...

Che tempo che fa - Bruno Vespa fa impallidire Fabio Fazio in diretta : 'Perché Matteo Salvini trionfa' : ... il conduttore di Porta a porta ha presentato il suo ultimo libro Rivoluzione e spiegato, senza troppi giri di parole, perché Matteo Salvini ha conquistato la scena della politica italiana diventando ...

Che tempo che fa - la cartomante della Luna nera Cloris Brosca in studio da Fabio Fazio : com'era e com'è oggi : Che fine ha fatto Cloris Brosca , la famosissima 'zingara' cartomante della Luna nera lanciata negli anni Novanta dallo show di Raiuno Luna Park ? Fabio Fazio l'ha invitata in studio a Che tempo che ...

Striscia la Notizia - Che tempo che fa tra i nuovi mostri : 'Mi sembri Rocco Siffredi' - il gelo da Fabio Fazio : Tra i 'nuovi mostri' della settimana Striscia la Notizia inserisce anche Fabio Fazio . Motivo: l'imbarazzante siparietto in diretta a Che tempo che fa tra Carla Signoris e Raf . Secondo l'attrice ...

Salvini e gli attacchi ai giornalisti : quelli con i pregiudizi li evito. Repubblica e l'Espresso non li leggo - Fabio Fazio non lo guardo : Matteo Salvini, durante l'intervista esclusiva concessa al direttore di leggo Davide Desario , ha toccato molti punti. Tra questi gli è stato chiesto un parere sulle polemiche innescate da Luigi Di ...

6 curiosità su Fabio Fazio : quello che non sai sul conduttore televisivo : ... nel 1993, e poi approda a Che tempo che fa , programma culturale in cui ha modo d'intervistare alcuni dei personaggi più influenti del mondo: dalla musica alla politica, dal cinema alla letteratura.

Che tempo che fa - colpaccio di Fabio Fazio : chi porta in studio - a 90 anni - per sopravvivere a Gianni Morandi : Domenica 11 novembre tra gli ospiti di Che tempo che Fa di Fabio Fazio in onda dalle 20.35 su Rai1, ecco anche Ennio Morricone e Giuseppe Tornatore . In occasione del compleanno del Maestro Morricone ,...

Ascolti tv - testa a testa tra Fabio Fazio e Gianni Morandi con L’isola di Pietro 2 : testa a testa tra Che Tempo che Fa su Rai1 e L’isola di Pietro 2 in onda su Canale 5. Il programma condotto da Fabio Fazio è stato infatti seguito da 3.647.000 telespettatori contro i 3.347.000 telespettatori ottenuti dalla serie targata Mediaset. La fiction con Gianni Morandi ha vinto però in termini di share con il 15,51% contro il 14,52% raggiunto dal programma di viale Mazzini. Ascolti tv domenica 4 novembre, la prima serata Le Iene ...

