F1 | il Gp del Brasile potrebbe non essere più organizzato a San Paolo | Carey punta tutto

Cambiamenti climatici - per il nuovo ministro degli esteri del Brasile sono solo un complotto marxista : che ne sarà della nazione finora leader nel campo del clima? : Il presidente eletto brasiliano Jair Bolsonaro ha scelto un nuovo ministro degli esteri che crede che i Cambiamenti climatici siano parte di un complotto dei “Marxisti” per reprimere le economie occidentali e promuovere la crescita della Cina. Ernesto Araújo, fino a poco tempo fa un ufficiale di medio rango che sosteneva la “criminalizzazione” della carne rossa, del petrolio e del sesso eterosessuale, diventerà un grande diplomatico della ...

L'uomo che inventò la maglia del Brasile : ... grazie a chi nei decenni l'avrebbe indossata ma anche a una particolare magia che indubbiamente emana e che rende il Brasile la seconda squadra di molti appassionati in tutto il mondo.

Brasile - Tite già stravede per Allan : ecco le parole del ct verdeoro : Mancini non lo ammetterà, però forse il nostro ct si è già pentito di non aver soffiato Allan al Brasile, con cui l’ex Udinese ha esordito ieri nell’amichevole con l’Uruguay. È bastata, infatti, una sola partita al centrocampista del Napoli per conquistare il commissario tecnico Tite. Alla vigilia, il giocatore si era detto entusiasta della prima convocazione con la Selecao, ma ha subito accantonato l’emozione e ha ...

Brasile Uruguay 0-0 LIVE : il risultato dell'amichevole in diretta : Impossibile dimenticare il precedente più famoso, la finalissima della Coppa del Mondo del 1950, quando l'Uruguay sconfisse il Brasile in casa e vinse il Mondiale.

Brasile : Banca centrale - economia è crescita dell'1 - 74 per cento nel terzo trimestre : Brasilia, 16 nov 17:33 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale del Brasile ha divulgato l'Indice di attività economica , Ibc-Br, del terzo trimestre del 2018, indicando un aumento dell'1,74... , Brb,

Salute - Cuba richiama i medici inviati in Brasile : Bolsonaro cambia i termini dell’accordo : Il governo Cubano ha annunciato che richiamerà in patria i medici inviati in Brasile nell’ambito del programma ‘Mas Medicos’. La svolta annunciata dall’Avana è legata alle intenzioni del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, che intende modificare le condizioni dell’accordo esistente e ingaggiare direttamente i medici senza la mediazione delle autorità Cubane. Secondo Cuba, Bolsonaro vuole vincolare “la ...

F1 – Cambia il regolamento della pesa dopo il ‘caso Vettel’ in Brasile? La risposta di Whiting : Charlie Whiting rifiuta le proposte di Cambiamento di regolamento dopo l’episodio di Vettel al peso nelle qualifiche di sabato scorso in Brasile Domenica scorsa è andata in scena sul circuito di Interlagos il penultimo appuntamento della stagione 2018 di F1. In attesa della sfida di Abu Dhabi, che chiuderà del tutto i giochi, seppur Hamilton si sia già aggiudicato il titolo Mondiale, a far discutere è ancora quanto accaduto sabato in ...

Formula 1 - GP Brasile 2018. Tutte le domande e le risposte della gara di Interlagos : Secondo le stime di Mercedes, la perdita di potenza è costato al cinque volte campione del mondo circa 4 decimi al giro . Per questo motivo The Hammer non è stato aggressivo nel duello con Verstappen,...

Rainbow Six Pro League : si ritorna in Brasile per la finale della stagione 8 : La Rainbow Six Pro League quest'anno ritorna in Brasile in occasione della finale della stagione 8. La finale si terrà presso la Jeunesse Arena di Rio de Janeiro, e vedrà la partecipazione del pubblico più numeroso di sempre per un evento di Tom Clancy's Rainbow Six Siege.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli:Read more…

Verstappen - rissa con Ocon : "Un idiota"/ Video F1 - spintoni e insulti dopo l'incidente nel GP del Brasile - IlSussidiario.net : Verstappen, rissa con Ocon: "Un idiota". Video F1, spintoni e insulti dopo l'incidente nel GP del Brasile. Le ultime notizie

Ascolti Sky Sport - Share record del 10 - 96% per Milan - Juventus. Bene anche F1 Brasile : Share record del 10,96% per Milan-Juventus in esclusiva su Sky Sport con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi: si tratta del miglior risultato di Share per una partita di Serie A in prime time su Sky, il secondo in termini assoluti ...

F1 - Ocon come Jos Verstappen : il papà di Max tamponò da doppiato nel 2001 il leader del Gp del Brasile [VIDEO] : In occasione del Gp del Brasile del 2001, il padre del pilota olandese tamponò il leader della corsa Montoya subito dopo essere stato doppiato Max Verstappen potrebbe non esserne a conoscenza, ma lo stesso comportamento di Esteban Ocon durante il Gp del Brasile lo tenne 17 anni fa anche papà Jos sullo stesso circuito. photo4/Lapresse Alla guida della sua Arrows Asiatech, il genitore di Mad Max tamponò clamorosamente Juan Pablo Montoya, in ...