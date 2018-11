F1 | Hulkenberg mette in guardia Ricciardo | “se faccio bene i compiti | batto sempre il mio

sportfair

(Di lunedì 19 novembre 2018) Il pilota della Renault ha parlato del duello con, sottolineando di avere tutte le intenzioni di batterlo Manca solo un Gran Premio, dopodiché Danielrà alle spalle la sua esperienza alla Red Bull per cominciarne una nuova in Renault. photo4/Lapresse Il contratto è già bello e firmato ed entrerà in vigore a partire dal primo gennaio, per questo motivo l’australiano potrebbe saltare i test Pirelli in programma ad Abu Dhabi, visto che Helmut Marko non ha nessuna intenzione di liberarlo. Chi aspetta ad Enstoneè senza dubbio, pronto a sfidare il suo nuovo compagno con l’obiettivo di batterlo: “Daniel ha vinto diversi gran premi, è veloce e motivato. Devo farei miei, essere competitivo e costante. In quel caso hobattuto i miei compagni di squadra. Il gap con le altre scudeire? Hanno compreso qualcosa ...