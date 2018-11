Eurogruppo - Tria : chi ci critica è in campagna elettorale : «Non vedo pregiudizi anti-italiani ma sulle politiche economiche vedo posizioni di altri Paesi molto rigide», però «bisogna considerare che è un periodo elettorale per tutti i Paesi e...

Giovanni Tria all'Eurogruppo : 'Manovra non cambia. Ecco perché attaccano l'Italia' : E ancora, ha aggiunto: 'Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema', ovvero non solo sul deficit ma sul ' rallentamento dell'economia europea, non ...

Manovra - Tria all'Eurogruppo prima del verdetto Ue : Il Governo fa squadra attorno alla Manovra mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua i colloqui a Bruxelles in attesa del verdetto dell'Ue , atteso per mercoledì 21 novembre 2018 . In ballo la possibilità dell'apertura di una procedura d'infrazione nei ...

Manovra - si va verso la procedura. Tria all'Eurogruppo per ultimi colloqui : E' la settimana decisiva per il verdetto dell'Ue, atteso per mercoledì prossimo, sulla legge di Bilancio italiana. Il ministro dell'Economia vola a Bruxelles per tentare di convincere gli atri protagonisti europei della fondatezza delle scelte di Roma -

Manovra - si va verso la procedura. Tria oggi all'Eurogruppo : E' la settimana decisiva per il verdetto dell'Ue, atteso per mercoledì prossimo, sulla legge di Bilancio italiana. Ultimi tentativi del ministro dell'Economia, di convincere gli atri protagonisti europei della fondatezza delle scelte di Roma -

Manovra - settimana cruciale. Di Maio apre al dialogo. Tria alla prova dell'Eurogruppo : Mentre l'altro vicempremier Salvini ostenta sicurezza: 'La procedura d'infrazione? Sono convinto che Bruxelles ci farà fare quello che è un bene per gli italiani'. Ma resta il gelo dell'Europa. La ...

Manovra - Tria all'Eurogruppo per gli ultimi colloqui prima della procedura Ue : Gdf: inaugurazione dell'anno di studi 2018-2019 con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte; il ministro dell'Economia, Giovanni Tria; il Comandante generale del Corpo, Giorgio Toschi. ...

Tria - incontro con Centeno - Eurogruppo - : 'per evitare procedura infrazione Ue manovra dovrebbe essere suicida' : L'incontro avviene a Roma: da un lato Giovanni Tria, ministro dell'economia, interlocutore italiano probabilmente preferito, insieme a Mario Draghi e ad Andrea Enria, di Bruxelles. Dall'altro c'è Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo, la cui riunione, tenutasi ...

Manovra : oggi Tria e Conte incontrano presidente Eurogruppo Centeno. Ieri la bocciatura Ue : La Commissione Europea ha criticato le previsioni di crescita del governo gialloverde. Risponde il ministro dell'Economia: non hanno analizzato bene i piani della maggioranza. oggi le audizioni alla Camera di Tria, Banca d'Italia, Cnel, Cgil, Cisl, Uil, Ania e Svimez -

Manovra - Tria incontrerà presidente Eurogruppo Centeno il 9 : Roma, 7 nov., askanews, - Venerdì il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, incontrerà a Roma il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno. Lo comunica il ministero dell'Economia in una nota, specificando che seguirà una conferenza stampa.

Eurogruppo - Tria ammette "disaccordi" con l'Ue | Moscovici avvisa : "Senza intesa via alle sanzioni" : Sulla manovra italiana c'è in Europa "qualche disaccordo",spiega il ministro dell'Economia Tria all'indomani dell'Eurogruppo, ma il dialogo con l'Ue continuerà.

Tria dopo l'Eurogruppo : Manovra non cambia - stiamo discutendo : Bruxelles, 5 nov., askanews, - 'La Manovra non cambia, stiamo discutendo dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre, non è che rispondo qui'; Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo ai cronisti al termine dell'Eurogruppo. 'Abbiamo studiato la Manovra, i dati e la strategia. Il colloquio, il dialogo sarà con la Commissione, …

Eurogruppo - Tria : «La Manovra non cambia». Moscovici : «Bilancio da rivedere» : Nella riunione dei ministri delle Finanze dell’area euro Tria ha difeso la Manovra italiana. «Nelle nostre stime il debito scenderà di più di 4 punti percentuali in tre anni» ha risposto il ministro alle critiche sollevate dai Paesi dell’eurozona sul debito italiano...

Eurogruppo - Tria : «La Manovra non cambia - stiamo discutendo» : DAL NOSTRO CORRISPONDENTE BRUXELLES - La Manovra «non cambia, stiamo discutendo, noi dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13» novembre. Così il ministro dell'economia Giovanni Tria al termine ...