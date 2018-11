Estorsione | tre arresti in Calabria

Vibo Valentia - Estorsione : tre arresti : 7.05 I Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, stanno eseguendo l'arresto di tre persone, padre e figli, ritenute responsabili di estorsione aggravata e continuata ai danni di un avvocato Vibonese. I tre devono anche rispondere del danneggiamento e dell'incendio di un capannone nell'ottobre 2017, e di detenzione e porto di pistola.

Massa - sette arresti per Estorsione a imprenditori locali. Per tre l’aggravante del metodo mafioso : Ci sono anche due persone vicine alla camorra e un’altra a una cosca calabrese, con una condanna definitiva per 416bis, tra le persone arrestate dai Carabinieri di Massa Carrara. L’indagine è stata coordinata dal pm della Dda di Genova Federico Manotti. L’accusa nei loro confronti è di estorsione aggravata dal metodo mafioso. In totale però sono state sette le ordinanze di custodia cautelare eseguite dai militari ...

Foggia - Estorsione : tre arresti tra esponenti di gruppo malavitoso : La polizia di Foggia ha arrestato tre esponenti di primo piano dell'organizzazione criminale Foggiana facente capo a un noto pregiudicato. Le persone in questione sono ritenute responsabili in ...

Marghera - Estorsione : indagati tre bengalesi : I ndagati per Estorsione tre fratelli originari del Bangladesh, tit olari di due società che lavorano in subappalto all'interno della Fincantieri di Marghera , a Venezia. L'indagine, coordinata dal ...

Venezia - pagati 5 euro l'ora con turni massacranti : tre indagati per Estorsione : turni massacranti di lavoro, anche di tredici ore al giorno, e paghe misere: intorno ai 5 euro. Una triste storia arriva da Venezia, e precisamente da Marghera, dove i dipendenti di due aziende che operano in subappalto presso la Fincantieri della cittadina Veneziana, sarebbero stati costretti non solo a turni di lavoro assurdi, ma anche a restituire ai loro titolari parte dello stipendio per non essere licenziati. Per questo sono finiti sotto ...

Potenza - Dda : 3 arresti per Estorsione/ Video - emerso stretto legame tra gruppi criminali lucani e foggiani : Potenza, Dda: 3 arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dalle indagini spunta il forte legame tra la criminalità lucana e quella foggiana.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:36:00 GMT)

‘Ndrangheta - allevatore ucciso e bimbo ferito a Seminara : “Estorsione delle cosche”. Tre arresti : Il bambino ferito è stato certamente un fuori programma non previsto. Alla base dell’omicidio di Fabio Giuseppe Gioffré, l’allevatore ucciso nella Piana di Gioia Tauro il 21 luglio scorso, c’era un’estorsione che le cosche stavano compiendo ai danni di un frantoio. Un omicidio di ‘Ndrangheta o, più probabilmente, il tentativo da parte della vittima di farsi giustizia da solo. I dettagli dell’operazione, eseguita stamattina dai carabinieri, ...

Venezia : i veri carabinieri ne arrestano tre 'falsi' per Estorsione e rapina : Venezia, 20 set. (AdnKronos) - Si sono spacciati per carabinieri in servizio antidroga nei pressi di un istituto scolastico di San Donà di Piave. E’ avvenuto nel corso della mattinata di ieri quando 2 soggetti, fingendosi dei militari in borghese e simulando un servizio antidroga, hanno controllato

Venezia : i veri carabinieri ne arrestano tre 'falsi' per Estorsione e rapina (2) : (AdnKronos) - Ricevuta la segnalazione di ciò che era avvenuto qualche ora prima, il Preside ha raccontato tutta la vicenda al Carabiniere presente che ha attivato tutte le procedure del caso. A quel punto sono intervenuti i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di San Donà di Piave, che

Costretta a lavorare fino al giorno prima del parto/ Vicenza - barista condannato per Estorsione : Vicenza, Costretta a lavorare fino al giorno prima del parto: barista condannato per estorsione a un anno e cinque mesi di carcere. Ma è pronto a ricorrere in appello. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 23:54:00 GMT)

Costretta a lavorare fino al giorno del parto : datore condannato per Estorsione : La ragazza sarebbe stata Costretta a lavorare fino al giorno precedente al parto e poi a riprendere le sue mansioni appena venti giorni dopo in lieto evento per le continue minacce di licenziamento . Per l'accusa e il giudice il comportamento del datore di lavoro si configura come un vera e propria estorsione.Continua a leggere

Camisano Vicentino - costretta a lavorare al bar fino al giorno prima del parto : titolare condannato a 17 mesi per Estorsione : Ha costretto una sua dipendente a lavorare nel bar fino al giorno prima del parto. E a farla tornare dietro il bancone appena 24 giorni dopo. Ora il titolare di un bar di Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, è stato condannato a un anno e 5 mesi di carcere per estorsione. Lo riporta un articolo del Corriere veneto.Il titolare di un bar di Camisano, Gabrielle Nizzetto di 65 anni, è stato condannato dal giudice per l'udienza ...

Estorsione a oltre 80 dipendenti - denunciato imprenditore : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) ha denunciato un imprenditore, titolare fino al 2016 di un'importante catena di supermercati, per l’Estorsione ai danni di oltre 80 dipendenti e per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche. Secondo l'ac