eSports | uno scenario virtuale in continua espansione L’Italia deve colmare il gap

(Di lunedì 19 novembre 2018) Parlare di eSport come di semplici videogiochi non rispecchia la realtà delle cose. Ciò che questo gigantesco fenomeno legato al darsi ludicova ben al di là di quello che si potrebbe immaginare. La diffusione del progettoinfatti va a rappresentare un nuovo modello di comunicazione nel quale gli utenti riescono ad interagire sfruttando i social, lo streaming e le app. Un mercato enorme che mette sul piatto non solo abilità di gioco ma anche la promozione del brand. Una competizione a livello planetario nella quale l’Italia ancora fatica ad inserirsi. Al di là delle normative relative all’del mercato, la massima serie nostrana di calcio appare decisamente distante da quanto accade in Francia, Spagna e Germania, dove gli “Championship” spopolano e sono all’avanguardia. Il Bel Paeseancora trovare un proprio assetto, ...