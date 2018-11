Esplosione in casa | 21enne gravissima

Esplosione in una casa - ustionato il proprietario 57enne : La Spezia, 14 novembre 2018 - Un uomo di 57 anni è rimasto coinvolto in un'Esplosione avvenuta questa mattina in un'abitazione in località casalino , nel comune di Calice , La Spezia, . proprietario e ...

Firenze - Esplosione in casa durante la notte : gravi mamma e i due figli : L'improvvisa esplosione ha distrutto un appartamento danneggiando anche le auto in sosta sotto il palazzo. Ustionati i tre residenti, trasportati e ricoverati in ospedale. Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso le indagini ma si sospetta che all'origine di tutto ci possa essere una fuga di gas.Continua a leggere

Esplosione a Napoli - un morto : in programma lo sfratto dalla casa : Proprio uno dei figli, entrambi feriti, della donna deceduta nella deflagrazione, avrebbe manifestato la volontà di non voler lasciare l'abitazione. Lo sfratto, dicono alcuni vicini, sarebbe dovuto ...

