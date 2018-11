Epic Games annuncia una serie di action figure a tema Fortnite

Fortnite : a cosa servono i palloncini annunciati da Epic Games - : Gli sviluppatori di Epic Games sono sempre all'opera per rendere Fortnite un gioco mai prevedibile e noioso. Questa volta, il famoso Battle Royale, vedrà l'introduzione di ' palloncini colorati ', già ...

Fortnite - grazie al suo successo Epic Games chiude investimenti da miliardi di dollari : ... e accelerano il modo in cui le persone giocano, lavorano e interagiscono con il mondo. Secondo il Wall Street Journal , l'accordo stima che Epic Games abbia un valore di 15 miliardi di dollari , con ...

Fortnite : Epic Games registra 1 - 25 miliardi di dollari di venture capital : Fortnite continua a fruttare moltissimo a Epic Games, e come riporta Resetera il battle royale gratuito più famoso si sta rivelando una vera miniera d'oro senza fine.Il titolo ha infatti permesso a Epic Games di ottenere 1,25 miliardi di dollari in "venture capital", ovvero quello che in italiano darebbe il "capitale di rischio". Che cosa significa? Sostanzialmente che un numero crescente di investitoti decide di investire una maggiore quantità ...

Fortnite : alcuni tweet di Epic Games farebbero pensare al ritorno dell'evento a tema Halloween "Fortnitemares" in Battle Royale : Epic Games ha condiviso un altro tweet dedicato a "Fortnitemares", che farebbe pensare a un evento a tema Halloween probabilmente in arrivo nell'apprezzata modalità Battle Royale di Fortnite.Come segnala Eurogamer.net, il criptico tweet è il secondo ad essere stato pubblicato durante il fine settimana, anche se non fornisce molti dettagli.Mentre un precedente tweet offriva un'occhiata a un personaggio o una skin non identificata, ora un nuovo ...

Elon Musk compra Fortnite e lo chiude? La divertente risposta di Epic Games : A quanto pare Elon Musk non è troppo impegnato a dirigere Tesla, SpaceX e The Boring Company, ora ha qualche parola divertente anche per Fortnite. Il suo account Twitter, che ricordiamo essere seguito da ben 22 milioni di persone, è sempre fonte di ilarità che certe volte può danneggiare le sue o altre società. Il miliardario statunitense ha recentemente retwittato un'immagine tratta da un articolo di QZ che recita "Elon Musk compra Fortnite ...

Secondo alcune fonti Epic Games starebbe presentando il nuovo Unreal Engine 5 : Secondo alcune fonti affidabili, Epic Games sta presentando in questo momento il nuovo Unreal Engine 5, come è lecito sospettare, il nuovo motore è strettamente collegato alle nuove PS5 e Xbox Scarlett.Come riporta Multiplayer.it, l'Unreal Engine 5 è perfettamente adatto alle console di nuova generazione in quanto molto probabilmente consentirà l'utilizzo del ray tracing in tempo reale e garantirà prestazioni e grafica mai viste prima. Inoltre ...

Fortnite : Epic Games si scaglia contro due YouTuber accusati di vendere cheat : Ovviamente a nessuno piace giocare con persone che imbrogliano. Vogliamo credere che tutti possano giocare in modo equo, equo e all'interno delle regole, ma non nel caso dello YouTuber "Golden Modz", il cui canale ha oltre un milione di iscritti e un sacco di visualizzazioni giornaliere. Ebbene, come segnala Dualshockers, l'utente in questione è stato accusato di aver venduto "poteri magici" di Fortnite durante uno streaming, o in termini più ...

Fortnite porta cheater in tribunale - pugno duro da parte di Epic Games : Mantenere l'ambiente di gioco di Fortnite il più pulito possibile non è per nulla facile. Lo sa bene Epic Games, che nell'anno trascorso sulla cresta dell'onda videoludica ha dovuto fronteggiare le più disparate criticità: non pochi sono infatti gli utenti che provano ad avvantaggiarsi sfruttando trucchetti e mezzucci ai limiti (e oltre) del regolamento, e ovviamente gli addetti ai lavori hanno da sempre dato segnali forti, con allontanamenti e ...

Fortnite : da ora è possibile giocare su Android senza ricevere l'invito da Epic Games : Come annunciato dagli stessi sviluppatori e riportato da Fortnite Intel, è finalmente possibile scaricare l'app di Fortnite su dispositivi Android senza dover necessariamente richiedere un invito a Epic Games.In passato, i giocatori che volevano provare la Beta di Fortnite su Android erano costretti a registrarsi sul sito web di Epic Games ricevendo in seguito un codice d'invito. Da oggi invece basterà semplicemente raggiungere il dominio ...

Warner Bros e Epic Games annunciano la speciale versione retail Fortnite : Pacchetto Zero Assoluto : Warner Bros. Interactive Entertainment ed Epic Games annunciano oggi Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto, una speciale versione retail del popolarissimo gioco d'azione e costruzione Fortnite Battle Royale. Presso i rivenditori autorizzati a livello mondiale, Fortnite: Pacchetto Zero Assoluto sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e tutti i dispositivi della famiglia Xbox One, inclusa Xbox One X, a partire dal 16 ...

Epic Games svela quando avrà inizio la Stagione 6 di Fortnite : Epic Games ha finalmente svelato la data di inizio dell'attesa Stagione 6 di Fortnite!L'annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato sull'account ufficiale Twitter, dove viene comunicato che la nuova Stagione prenderà il via il prossimo 27 settembre.Dall'annuncio, inoltre, apprendiamo che per celebrare l'arrivo della Stagione 6 è stato reso disponibile un bonus del 400% per i punti XP, che sarà attivo per tutto il weekend fino al 24 ...