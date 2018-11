Enrico Montesano profanata la tomba della mamma lui la ripara

Enrico Montesano : "Ne I due carabinieri tolsero mie scene - ma non fu colpa di Verdone. Vorrei lavorare con lui" : Fu un successo al cinema e in televisione, ma dietro a I due carabinieri si sono sempre celate le insistenti voci di dualismo tra Carlo Verdone, che era pure regista della pellicola, ed Enrico Montesano.I due attori avevano già lavorato assieme in Grand Hotel Excelsior, ma la presenza in episodi distinti non consentì l’incontro in scena. Cosa che avvenne invece qualche anno dopo, quando nel 1984 interpretarono i ruoli dei carabinieri ...