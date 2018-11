Emma | ' Dopo 10 anni Maria mi consiglia ancora su tutto' e spunta aneddoto su Mara Venier

Emma torna al serale di Amici di Maria De Filippi? I prossimi progetti dopo la chiusura del cerchio di Essere qui : Emma torna al serale di Amici di Maria De Filippi? Secondo le ultime dichiarazioni dell'artista salentina, non sarebbe esclusa l'eventualità di un suo possibile ritorno alla fase finale del programma che l'ha vista protagonista per anni, anche dopo la vittoria ottenuta nel 2010 e dalla quale è partita la sua carriera. Secondo quanto rivelato a Rolling Stone, non vi sarebbero in programma dei progetti in televisione, anche se Non c’è nessuna ...

Emma Marrone - dopo il risultato non brillante di vendite (ma lei dice “anche ai miei colleghi è andata così”) ci sarà Amici? La cantante dà risposte contradditorie : Il prossimo 16 novembre uscirà BooM Edition, il repackaging di “Essere qui”, con tre nuovi brani e un magazine scritto da Emma Marrone. La cantante salentina inizierà a febbraio 2019 un tour e ha parlato anche dei risultati piuttosto tiepiedi ottenuti dal suo ultimo album. Per la vincitrice di Amici ci sarebbe una spiegazione diversa: “Le cose non stanno così. Semplicemente non mi sono piegata a quello che va in questo momento. ...

Emma Marrone in lacrime - la cantante si apre ai fan dopo Le Iene : “Incredibile” : Le Iene, Emma Marrone finisce in lacrime per un servizio Emma Marrone si è commossa questa sera e lo ha voluto dire ai suoi fan tramite una Instagram stories. La cantante infatti ha visto il bellissimo servizio delle Iene La bimba che non voleva essere Marrone e ha voluto dire la sua sul messaggio che […] L'articolo Emma Marrone in lacrime, la cantante si apre ai fan dopo Le Iene: “Incredibile” provIene da Gossip e Tv.

GEmma Galgani - dopo Rocco arriva Paolo. Sarà la volta buona per la dama torinese? : Chiusa, tra le lacrime, la storia con Rocco, Gemma Galgani continua a cercare l’amore. L’ultimo pretendente per la dama torinese si chiama Paolo. L’uomo ha 54 anni ed è molto più giovane della dama torinese, abita a Vicenza e lavora per un’agenzia interinale. Una storia che però sembra essere partita con il piede sbagliato. Il signore è rimasto molto colpito dal portamento e dall’abbigliamento di Gemma Galgani a tal punto da ...

Emma Marrone - dopo il due di picche lo strano messaggio di Fedez alla cantante... : Clamoroso scambio di messaggi tra Emma Marrone e Fedez. La cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una frase del suo ultimo brano Mondiale in uscita con l'intero album il 16 novembre e Fedez ...

Germania - dilEmma Cdu per il dopo Merkel : Per questo dietro le quinte si muovono anche Peter Altmaier e Ursula von der Leyen, ministri dell'Economia e della Difesa molto vicini alla Merkel, e il moderato Armin Laschet, premier in Renania ...

Maltempo - «Stato di calamità». L'urlo della MarEmma Dopo l'uragano : Grosseto, 31 ottobre 2018 - E' un bilancio ancora provvisorio quello per il Maltempo che ieri, tecnici e istituzioni, hanno effettuato dopo la tempesta di vento e pioggia che ha colpito gran parte ...

Dopo Emma Marrone come testimonial per Tezenis - arriva il video di Stefano De Martino per Intimissimi. Guarda il VIDEO : In questa clip di Intimissimi Stefano non solo indossa le stesse mutande del famoso “VIDEO hackerato” di qualche giorno fa, ma anche la location è identica, infatti sullo sfondo si vede lo stesso muro... L'articolo Dopo Emma Marrone come testimonial per Tezenis, arriva il VIDEO di Stefano De Martino per Intimissimi. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - GEmma Galgani con il medico in studio : dopo il malore - che cosa temono : Puntata difficile per Gemma Galgani quella di oggi, lunedì 29 ottobre, di Uomini e Donne . La dama torinese era già arrivata in studio con le lacrime agli occhi a causa del comportamento del suo ...

Uomini e donne - 'quello schifo di GEmma Galgani'. Dopo il suicido di Rocco Di Perna - la rabbia al Trono over : 'quello schifo di Gemma Galgani '. Un commento dettato forse dalla rabbia e dalla delusione, quello di Giuliano Giuliani . L'uomo è un ex cavaliere del Trono over di Uomini e donne , amico di Rocco Di ...

Biondo in ospedale con Emma/ Come sta? Al Pronto soccorso dopo la partita del cuore : ecco perché : Biondo è finito in ospedale. L’ex allievo di Amici, ha partecipato alla partita del cuore che ha visto scendere in campo la Nazionale Cantanti... ecco cosa è successo.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:12:00 GMT)

