Elisa Isoardi single e raggiante | la sua nuova vita senza Matteo Salvini | FOTO

La prova del cuoco - Elisa Isoardi e la ricetta sovranista : grossa sorpresa nel piatto - vuole dirci qualcosa? : A La prova del cuoco , Elisa Isoardi propone una ricetta...operaia e sovranista , gli ingredienti sono tutti italiani, infatti, . Nel suo show su Rai 1, infatti, spiega per filo e per segno come ...

La Prova del Cuoco : fuori Lo Cicero. Elisa Isoardi non commenta ma saluta la Clerici : La Prova del Cuoco continua con le novità. Tra queste l’estromissione di Andrea Lo Cicero. Prima braccio destro di Elisa Isoardi, poi in esterna e infine eliminato dalla trasmissione. L’ex fidanzata di Matteo Salvini ha passato sotto silenzio l’assenza del rugbista. Nessuna spiegazione ufficiale dunque del fatto che non è più in trasmissione. Dal canto suo Lo Cicero sul suo profilo Instagram aveva pubblicato un post ambiguo con ...

Elisa Isoardi single tra shopping e parrucchiere : Elisa Isoardi vive la sua vita da single con molta serenità e, anche se i fotografi non la mollano un attimo seguendola perfino nel salone del parrucchiere, lei non fa una piega! Sorride e fissa gli obiettivi con piglio deciso sui social scrive ironica: “Una tranquilla giornata dal parrucchiere”e posa felice con i boccoli appena fatti, prima di fare shopping per la città. Se la ride quando con la testa coperta dallo shampoo e seduta sulla ...

Domenica In - Antonella Clerici e il veleno su Rai ed Elisa Isoardi : 'Prova del cuoco strappata ingiustamente' : Tutta la verità sulla Prova del cuoco . Ospite di Mara Venier a Domenica In , Antonella Clerici non trattiene le lacrime parlando della 'sua' creatura che ha lasciato per traslocare in prima serata il ...

Elisa Isoardi - paura per l'ex di Matteo Salvini : stalker negli studi televisivi con pacco in mano : Elisa Isoardi , la popolare conduttrice del cooking show di Rai 1 'La Prova del Cuoco', è tornata sotto i riflettori della cronaca non tanto per l'annuncio a sorpresa della rottura con il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini tramite un post ed una foto pubblicati sul suo profilo nel noto social network ...

Domenica In - da Mara Venier clamoroso siluro a Elisa Isoardi : c'è Antonella Clerici - cosa mostrano in diretta : Un , involontario?, agguato Rai a Domenica In . Ospite d'eccezione di Mara Venier è Antonella Clerici , conduttrice di Portobello sabato sera su Raiuno , in affanno sugli ascolti, e soprattutto ex ...

Prova del cuoco - Elisa Isoardi in crisi di nervi : 'Restate qui' - prima dello spot siluro a Mediaset e Moroni : Tensione a La Prova del cuoco . Le polemiche a distanza tra Elisa Isoardi , Antonella Clerici e il vecchio staff del cooking show di Raiuno si fanno sentire e c'è chi legge nel saluto della Isoardi ...

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi : «Rimanete nella nostra cucina - quella originale». Frecciata per Anna Moroni? : Elisa Isoardi E’ un periodo movimentato per Elisa Isoardi tra il ritorno a La Prova del Cuoco, la fine della sua storia d’amore e qualche polemica. A complicare le cose – almeno in linea teorica – c’è Rete 4 che ha deciso di controprogrammare lo storico cooking show spostando nella stessa fascia oraria Ricette all’Italiana e affidando il secondo segmento ad Anna Moroni, fino all’anno scorso al fianco di Antonella ...

Elisa Isoardi : ecco chi è il suo stalker : Elisa Isoardi identificato il suo presunto stalker che angosciava la sua vita ecco chi è il presunto stalker di Elisa Isoardi, ex compagna del vicepremier Matteo Salvini. Secondo quanto anticipato da Gente, in edicola dal 17 novembre, si tratta di un uomo di oltre 60 anni di Napoli. Piuttosto conosciuto in città, costui ha angosciato la vita della Isoardi negli ultimi mesi ed è stato denunciato i primi di novembre. L’uomo si è presentato ...

Elisa Isoardi in cucina di sabato - ma non a La prova del cuoco (FOTO) : Elisa Isoardi cucina anche di sabato, ma senza La prova del cuoco Non si ferma neanche di sabato la voglia di cucinare di Elisa Isoardi, nuova regina dei fornelli di Rai1 con La prova del cuoco, che a quanto si apprende dal suo profilo instagram, ha deciso di passare il sabato sera proprio in cucina, a fare le fettuccine! Come dimostra infatti la foto da lei postata (visibile a destra), quella che è ormai l’ex compagna di Matteo Salvini si ...

Gossip - Albano Carrisi a Carta Bianca bacchetta Elisa Isoardi e gela Loredana Lecciso : Il 16 novembre Albano Carrisi è stato ospite a Carta Bianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Nel corso dell’intervista, il cantante è tornato a parlare del rapporto che ha attualmente con le donne più importanti della sua vita: Romina Power e Loredana Lecciso. Inoltre, Albano ha espresso la sua opinione anche su Elisa Isoardi. La conduttrice di Rai 3 ha fatto presente al cantante pugliese che, insieme alla Power, sono una delle ...

Chi è lo stalker di Elisa Isoardi : "Appartiene a una famiglia molto in vista" : Il settimanale Gente rivela l'identità dell'uomo che da tempo perseguita la conduttrice de 'La prova del cuoco'

Elisa Isoardi - ecco chi è lo stalker che la perseguita da 10 anni : Sarebbe un 60enne napoletano appartenente ad una famiglia “in vista” della città lo stalker che da 10 anni perseguita Elisa Isoardi, denunciato il 5 novembre dalla conduttrice televisiva de La prova del cuoco ed ex fidanzata di Matteo Salvini. A rivelarlo sono alcune anticipazioni del settimanale “Gente” in edicola da sabato 17 novembre riportate da Napoli Today. Il quotidiano La Verità dieci giorni fa aveva pubblicato il ...

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi : «Rimanete nella nostra cucina - quella originale». Frecciata per Anna Moroni? : Elisa Isoardi E’ un periodo movimentato per Elisa Isoardi tra il ritorno a La Prova del Cuoco, la fine della sua storia d’amore e qualche polemica. A complicare le cose – almeno in linea teorica – c’è Rete 4 che ha deciso di controprogrammare lo storico cooking show spostando nella stessa fascia oraria Ricette all’Italiana e affidando il secondo segmento ad Anna Moroni, fino all’anno scorso al fianco di Antonella ...