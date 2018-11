Elia Fongaro sull’uscita al GF Vip | “Sono un personaggio scomodo”

lanostratv

(Di lunedì 19 novembre 2018)è stato recentemente intervistato da Mediaset Extra, nello spezzone dedicato al GF Vip. Durante lo spazio concessogli, all’ex velino biondo di Striscia la Notizia è stato chiesto se secondo lui l’avere una storia con una donna impegnata al di fuori del reality show di canale 5, Jane Alexander, lo avesse in qualche modo penalizzato, inducendo il pubblico da casa ad eliminarlo.ha prontamente risposto di no, affermando che secondo lui nemmeno il suo carattere, da molti giudicato saccente, avrebbe influito a indurre i telespettatori a votarlo per eliminarlo dal gioco.La conduttrice dello speciale dedicato al GF ha subito chiesto, allora, adper quale motivo il pubblico da casa avrebbe deciso di porre fine alla sua avventura all’interno del reality. L’ex velino biondo di Striscia la Notizia ha prontamente risposto che lui è unscomodo per qualcuno presente all’interno del programma, ma quando gli è stato chiesto a chi si riferisse, o a quale occasione facesse riferimento, il bel modello si è rifiutato di rispondere. Il numero popolo del web, ma sopratutto i suoi fan, sono convinti che il ragazzo si riferisse a Francesco Monte, da molti considerato come il “cocco” degli autori del reality show.