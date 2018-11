Elezioni europee 2019 | contro la retorica sovranista l’Ue si racconta in un portale “Ecco

Potenza. Elezioni regionali il 26 maggio 2019 insieme alle europee : I lucani dovranno attendere il 26 maggio 2019 per eleggere i nuovi organi di Governo della Regione. Il vice Governatore

Accordi&Disaccordi - Di Battista su Nove : “Non mi candiderò alle Elezioni europee” : “Non mi candiderò alle elezioni europee”. Alessandro Di Battista chiarisce il suo futuro nella seconda puntata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk show realizzato da Loft Produzioni in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. Andrea Scanzi (conduttore insieme a Luca Sommi) vuole subito conoscere i progetti del leader Cinque Stelle: “La gente a casa si domanda, ma Alessandro Di Battista che farà da grande?”. “Non lo so, ...

Silvio Berlusconi pronto a lanciare “Altra Italia” per le Elezioni Europee : Rumors sempre più insistenti vogliono il Cavaliere pronto a "mettere da parte Forza Italia" per presentare alle Europee una specie di cartello politico, dal nome "Altra Italia". Lui per ora ribadisce che FI non morirà, ma spiega di voler allargare il campo ai moderati e alle nuove forze del civismo.Continua a leggere

Le prossime Elezioni europee decideranno il nostro futuro : Il voto di maggio può cambiare il volto del continente, minacciato dall’avanzata del nazionalismo. Come riformare l’Unione e rilanciare il progetto comune. Leggi

Elezioni europee 2019 - sondaggi : in Francia il partito di Marine Le Pen supera quello del presidente Macron : È testa a testa in Francia nelle intenzioni di voto per le Elezioni europee del prossimo maggio tra il Rassemblement national e La République en marche, con il partito di Marine Le Pen in vantaggio rispetto a quello del presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio Elabe condotto per Bfmtv, il RN di Le Pen, alleata del vicepremier Matteo Salvini, raccoglie il 20% del consenso, con un aumento dello 0,5% rispetto a maggio scorso, contro il ...

Elezioni europee 2019 - in Francia il partito di Marine Le Pen supera quello del presidente Macron nei sondaggi : È testa a testa in Francia nelle intenzioni di voto per le Elezioni europee del prossimo maggio tra il Rassemblement national e La République en marche, con il partito di Marine Le Pen in vantaggio rispetto a quello del presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio Elabe condotto per Bfmtv, il RN di Le Pen, alleata del vicepremier Matteo Salvini, raccoglie il 20% del consenso, con un aumento dello 0,5% rispetto a maggio scorso, contro il ...

Elezioni europee 2019 - Manfred Weber sarà il candidato del Ppe : “Avremo la maggioranza all’europarlamento” : sarà il tedesco Manfred Weber a rappresentare il Partito popolare europeo alle Elezioni del prossimo maggio. Dato già per favorito, Weber ha battuto lo sfidante finlandese Alex Stubb, aggiudicandosi il 79,2% dei voti. Il tedesco è stato così designato “Spitzenkandidat“, ovvero capolista della destra europea, durante il congresso del partito a Helsinki. A maggio correrà per la successione a Jean-Claude Juncker alla guida della ...

Elezioni europee 2019 - oggi il Ppe sceglie il suo candidato : Weber favorito su Stubb E avverte Orban : “Ue fondata sui diritti” : La corsa verso le Elezioni europee di maggio 2019 parte ufficialmente da Helsinki. La capitale finlandese ospita il Congresso del Partito Popolare Europeo, la più grande famiglia politica dell’Unione. Un congresso che, oltre ad ospitare i principali leader dei partiti Popolari e dettare la linea in vista del nuovo corso europeo, eleggerà anche il suo Spitzenkandidat, colui che parteciperà alle Elezioni come candidato di punta per diventare il ...

L'effetto delle Elezioni di midterm sulle Borse europee : Milano. Come previsto il presidente americano Donald Trump perde il controllo di uno dei due rami del Congresso e i mercati finanziari europei la prendono più che bene (il verdetto di Wall Street arriverà solo oggi pomeriggio). Tutte le Borse del Vecchio Continente sono brillanti con l'Italia che gu

Le Borse europee aprono in cauto rialzo - occhi su Elezioni Usa - Milano +0 - 03% : Le Borse europee aprono in rialzo, gli occhi sono puntati sulle elezioni di midterm negli Usa e alla riunione della Fed. A Londra l'Ftse 100 segna +0,13% a 7.112,61 punti. A Parigi il Cac 40 avanza ...

Monaco - migliaia in piazza contro l’Afd e il razzismo : “Siamo preoccupati per le Elezioni europee del prossimo anno” : A Monaco di Baviera lunedì 5 novembre è il giorno in cui, per la prima volta, il partito populista di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) entra nel parlamento locale, dopo le elezioni dello scorso 14 ottobre. La sera, dalle 19 alle 22, una folla si raduna in strada davanti all’edificio del Maximilianeum, sede del Landtag, per protestare. l’Afd, che si è aggiudicata ventidue neo-parlamentari, ha basato la propria ...

Elezioni europee - maggio 2019 : né con Salvini né con Calenda. Ma poi cosa resta? : Provando a fare un ragionamento nello spazio stretto del post. L’aspetto che problematizza in misura angosciante l’odierno quadro europeo, in previsione delle imminenti consultazioni elettorali nel maggio 2019, è l’evidente mancanza di opzioni terze rispetto alle attuali in campo; del tutto inaccettabili per un democratico alla ricerca di AltraPolitica: l’inseguimento demagogico di qualsivoglia spurgo reazionario dei cosiddetti sovranisti e la ...

Elezioni europee - Macron superato da Le Pen : è la prima volta : Le Elezioni europee potrebbero rovinare i piani e ridimensionare fortemente l'agenda politica del capo di Stato della seconda economia dell' Eurozona Ricevi aggiornamenti su Elezioni europee Lasciaci ...

Elezioni europee 2019 - Salvini : “Punto su un’alleanza tra i popolari e i populisti”. Di Maio : “M5s non fa accordi con nessuno” : Qualche settimana fa non ha escluso di guidare il fronte sovranista alle europee. “È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso“, rispondeva in una recente intervista. In attesa di sciogliere le riserve, Matteo Salvini va oltre e mette nero su bianco la sua visione sull’Ue che verrà.”Punto su un’alleanza tra popolari e populisti, con l’esclusione dei socialisti che ...