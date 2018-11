Elettrodi nella spina dorsale | uomo paralizzato riesce a camminare

meteoweb.eu

(Di lunedì 19 novembre 2018) Grazie a una nuova tecnica, una stimolazione elettrica che compensa il danno subito a livello del midollole, un, con una lesione al midollole e costretto sulla sedia a rotelle, è riuscito a: l'esperimento, condotto dai ricercatori dell'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia di Losanna e pubblicato su Nature, ha utilizzato impianti di stimolazione elettrica nel midollole per portare i messaggi dal cervello, attraverso la zona danneggiata del midollo, in una parte non danneggiata più in basso. Anche se i risultati sono eccezionali, i ricercatori sottolineano che la cosiddetta "stimolazione elettrica epidurale" è ancora nelle fasi iniziali e non è ancora chiaro chi possa sottoporsi a questo tipo di cure.