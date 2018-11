ilmattino

: #El Chapo fece uccidere il fratello del boss alleato: «Non gli aveva stretto la mano» - ilmessaggeroit : #El Chapo fece uccidere il fratello del boss alleato: «Non gli aveva stretto la mano» -

(Di martedì 20 novembre 2018) Il sanguinario Joaquin Guzman, conosciuto in tutto il mondo come 'El',ildeldi un clanperché questi glimancato di rispetto: al termine di un incontro non glidato la. È quanto emerge da una ...