Egitto | al via il Cairo Film Festival | in gara anche ' Euforia' di Valeria Golino

Egitto - governatore di Qalyubiyya : “Via i personaggi Disney dagli asili - al loro posto foto di militari uccisi in guerra” : Rimuovere dai muri degli asili Topolino e Paperino e sostituirli con foto di militari uccisi . L’ordine è arrivato da Alaa Marzouq, governatore della regione egiziana di Qalyubiyya , poco a nord del Cairo. Lo riporta il sito d’informazione egiziano Youm7. Un’iniziativa, ha spiegato il governatore , pensata per incoraggiare “il patriottismo dei bambini e l’amore per la patria”, mostrando loro le immagini di soldati ...

REGENI - FICO “SVOLTA INDAGINI O RAPPORTI TESI”/ Egitto - Al Sisi : “via ostacoli a inchiesta” - ma non dice come : Giulio REGENI, Roberto FICO in missione a Il Cairo: "Al Sisi dice che il giovane è morto 2 volte per colpa dei depistaggi". INDAGINI in stallo, Presidente Camera: "con Egitto RAPPORTI tesi"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 17:50:00 GMT)