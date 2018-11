Editoria | Crimi | Nessuno ha parlato di azzeramento fondi

Luca Lotti a Vito Crimi : "Sull'Editoria non sai neanche di cosa stai parlando" : Una riflessione sul piano annunciato dai 5 Stelle per l'editoria e un appello all'indomani della forte presa di posizione del Quirinale a difesa della libertà di stampa. Luca Lotti, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'Editoria nel Governo Renzi, replica a Vito Crimi, che occupa la carica oggi a Palazzo Chigi. Questo il testo inviato all'Huffpost:Il dibattito sempre più pressante sul futuro ...