Ecco la lettera dei 19 deputati 5S

Emergenza rifiuti in Campania - lettera di Caldoro : 'Caro Salvini - Ecco la verità' : 'Caro Matteo Salvini, giustamente ti domandi come mai, negli ultimi dieci anni, non sono stati costruiti i nuovi termovalorizzazione in Campania, impianti previsti nella programmazione nazionale e ...

F1 - la portavoce della famiglia Schumacher fa chiarezza : Ecco tutta la verità sulla lettera di Corinna : Sabine Kehm ha fatto chiarezza sulla presunta lettera della moglie di Schumacher, sottolineando come si tratti di un biglietto mai spedito Ha fatto molto scalpore la lettera di Corinna Schumacher, inviata secondo il settimanale tedesco Bunte ad un musicista autore di un brano per il marito Michael. Photo4 Le parole “Michael è un combattente” hanno fatto immediatamente il giro del mondo, con l’intera stampa che le ha ...

Debito giù con le privatizzazioni Ecco la lettera dell'Italia all'Ue : Manovra, la lettera del governo alla Ue: "Pil invariato, ma Debito calerà al 126% con privatizzazioni" Segui su affaritaliani.it

“Ecco i miei risparmi per aiutare” la lettera del piccolo Achille per la montagna distrutta : La lettera di un bimbo di 9 anni al sindaco di Rocca Pietore, in provincia di Belluno, per esprimere la sua solidarietà a uno dei territori più colpiti dal maltempo: "Mi spiace, mi piacerebbe rivedere montagne con i boschi" ha scritto Achille, allegando anche una banconota da 5 euro come aiuto materiale.Continua a leggere

Ecco il testo della lettera inviata da Mattarella a Conte : Ecco il testo della lettera inviata ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte . Nel testo si sollecita il governo ad un confronto costruttivo ...

Ecco il testo della lettera inviata da Mattarella a Conte : Ecco il testo della lettera inviata ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel testo si sollecita il governo ad un confronto costruttivo con le istituzioni europee: "In data odierna ho autorizzato, ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio per il 2019, approvato dal Consiglio dei ministri il ...

Ecco il testo integrale della lettera che Tria ha mandato alla Commissione Ue : Riteniamo, infatti, che il rafforzamento dell'economia italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea. Pur riconoscendo la differenza delle rispettive valutazioni, il Governo italiano ...

Ludovica Leuzzi - lettera alla mamma Daniela Del SEcco / Video - Grande Fratello Vip 3 : la Marchesa in lacrime! : Ludovica Leuzzi scrive una lettera alla mamma Daniela Del Secco. La Marchesa scoppia in lacrime nella quinta diretta del Grande Fratello Vip 3 per la figlia.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Milan contro Marco Fassone : Ecco la lettera di licenziamento/ "Indifferenza e negligenza - condotta gravissima" : Milan contro Marco Fassone: la lettera di licenziamento. "Indifferenza e negligenza, condotta gravissima", scrive il club rossonero.

Manovra - Tria risponde all’Ue : le scelte non cambiano - Ecco la lettera : Oggi, poco prima di mezzogiorno, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, ha inviato al Vice Presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario Ue agli affari economici e Monetari, Pierre Moscovici, la risposta alla loro dura lettera dello scorso fine settimana, in cui chiedevano chiarimenti sulla Manovra, in particolare sul Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019. Scarica qui la lettera del ministro Tria Il ...

Manovra - Tria risponde all’Ue : scelte non in linea ma necessarie - Ecco la lettera : Oggi, poco prima di mezzogiorno, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, ha inviato al Vice Presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario Ue agli affari economici e Monetari, Pierre Moscovici, la risposta alla loro dura lettera dello scorso fine settimana, in cui chiedevano chiarimenti sulla Manovra, in particolare sul Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019. Scarica qui la lettera del ministro Tria Il ...

Manovra - Ecco la lettera Ue all’Italia : «Deviazione senza precedenti». Moscovici : impossibile deficit al 2 - 4% Tria : spero nel dialogo. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

La lettera Ue - Ecco i tre punti che smontano la manovra : Sono dunque questi i tre elementi che 'sembrano configurare un'inosservana particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria nel Patto di Stabilità e Crescita', conlcude la lettera. Adesso ...

Manovra - Ecco la lettera Ue : leggi il Pdf : ecco la lettera inviata da Bruxelles al ministro dell'Economia Giovanni Tria e firmata dal commissario agli Affari economici Pierre Moscovici e dal vicepresidente della commissione Valdis Dombrovskis.