E' scontro tra Di Maio e Boeri Quota 100 si fa Basta con

scontro col furgone - il trattore si ribalta : un ferito : Oggi alle 16,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Castelfidardo, in via Ernesto Che Guevara per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, una furgone Fiat Ducato si è ...

Marchesa - scontro con Patrizia De Blanck a Domenica Live. Ma - a sorpresa - per entrambe arrivano dei baci : scontro acceso a Domenica Live. Sotto i riflettori, ancora Patrizia De Blanck e Daniela Del Secco , 'Marchesa per identificazione personale' come sottolinea Barbara D'Urso . Nelle passate puntate, ...

scontro tra il dem Corallo e Burioni sui social. Il medico : "Ho fatto bene a non candidarmi" : Caos sui social network sulle parole del trentenne candidato alla segreteria del Pd, Dario Corallo, contro il medico Roberto Burioni.Il pretesto è offerto dalle parole di Corallo, all'assemblea del Pd. Il giovane invitava il partito a essere più inclusivo. "Il 99 per cento delle persone semplicemente non può competere e noi abbiamo voluto raccontare l'un per cento. E a quel 99 per cento lo abbiamo umiliato, come un Burioni ...

E' scontro sui rifiuti tra Lega e M5S : 'A Napoli allarme per i roghi tossici' : Dopo i casi Tap e Tav, un altro tema spinoso balza al centro delle cronache: ora la questione passa infatti sugli inceneritori e sui rifiuti. I temi ambientali continuano a rinfocolare la discussione tra i due leader del governo, la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle di Di Maio. La tensione sui rifiuti, che da qualche giorno è sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali, ed è salita talmente tanto che, secondo fonti di Palazzo Chigi: ...

scontro su inceneritori e rifiuti - Conte media tra Salvini e Di Maio : ... «Nel nostro contratto di governo - ricorda Luigi Di Maio - c'è l'economia circolare, ci sono i cicli virtuosi dei rifiuti, c'è il grande sviluppo delle tecnologie alternative per l'energia ...

scontro tra 3 auto sulla Fondovalle Tanaro : 5 feriti - uno incastrato tra le lamiere - : Incidente stradale tra tre auto nella serata di sabato 17 novembre, sulla "Fondovalle Tanaro" Sp 12 nei pressi della rotonda di Lequio Tanaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari ...

Conte prova a disinnescare il nuovo scontro tra Di Maio e Salvini : L'intesa è complessiva ed è focalizzata al contrasto dei roghi tossici di rifiuti, fenomeno che la cronaca collega alla criminalità organizzata. Il protocollo - si spiega dal ministero dell'Ambiente, ...

Rifiuti - scontro Salvini-Di Maio. P.Chigi : Conte garante contratto : Non lo dico io, lo dicono le imprese, lo dice un'intera economia. Stiamo lavorando ogni giorno per ribaltare, non solo in Campania ma ovunque, il paradigma economico della gestione dei Rifiuti, come ...

Rifiuti - scontro Salvini-Di Maio. P.Chigi : Conte garante contratto : Roma, 17 nov., askanews, - Ancora un giorno di scontro tra i due vicepremier sulla questione dello smaltimento dei Rifiuti. Diatriba che forse potrà conoscere una pausa solo lunedì, con l'annunciata ...

Cos'è successo nel terzo giorno di scontro sui rifiuti tra Salvini e Di Maio : Roma, 17 nov., askanews, - terzo giorno di scontro tra i due vicepremier sulla questione dello smaltimento dei rifiuti. Diatriba che forse potrà conoscere una pausa solo lunedì, con l'annunciata firma ...

scontro sugli inceneritori - Di Maio 'Non sono nel contratto'. Salvini 'I patti La realtà cambia'. E attacca Di Battista : Cronaca Costa a Salvini: "In Campania non c'è emergenza rifiuti, ma solo una sofferenza per i roghi tossici" di DARIO DEL PORTO

scontro Di Maio-Salvini sugli inceneritori - Conte : “Sarò garante del contratto di governo” : Giuseppe Conte sarà “garante” del contratto di governo. È quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi a proposito dell’ultimo Scontro a distanza tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul tema rifiuti e inceneritori. Tema che, come ha subito ricordato il ministro del Lavoro e sviluppo economico pentastellato, non è Contenuto nel Contra...

Inceneritori - nuovo scontro Lega-M5S Di Maio : non sono nel contratto : nuovo scontro su rifiuti e Inceneritori fra i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Parlerò con Luigi, con cui abbiamo sempre trovato l'accordo, nell'interesse dei...