“È nata Alice” Il papà vip è al settimo cielo e pubblica subito la prima foto

(Di lunedì 19 novembre 2018) La neo mamma (bis) che guarda la sua piccola, appena venuta al mondo. Così il comico e personaggio televisivo annuncia la nascita della sua secondogenita. Un altro fiocco rosa vip, dopo quello in casa di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: èAlice Grieco, la figlia di Amedeo (del duo Pio e Amedeo) e Maria Finizo. I due sono già genitori di Federico, 3 anni, e avevano aspettato un po’di dare il grande annuncio della seconda dolce attesa. Si era saputo a luglio scorso che Amedeo, che con Pio è in tour con lo spettacolo sold out ovunque ‘Tutto fa Broadway’, sarebbe diventato di nuovo. Molti fan di Instagram sospettavano che Maria fosse di nuovo incinta ma lei, che i primi mesi di gravidanza ha dovuto fare i conti con forti nausee, ha preferito non darela notizia “per scaramanzia”. “Ebbene sì, sono incinta – ha poi ammesso sui social – Non ho risposto ai ...