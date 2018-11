E Appendino smentisce i suoi sul corteo No Tav

ilgiornale

: Appendino lo smentisce: «Non ritengo, oggi, di coinvolgere nella manifestazione dell’8/12 simboli istituzionali che… - davidallegranti : Appendino lo smentisce: «Non ritengo, oggi, di coinvolgere nella manifestazione dell’8/12 simboli istituzionali che… - sartimarc1 : RT @stefanoesposito: .@c_appendino smentisce il consigliere #m5s #carretto che aveva annunciato che la Città di #Torino avrebbe partecipato… - Liazucchi006 : RT @stefanoesposito: .@c_appendino smentisce il consigliere #m5s #carretto che aveva annunciato che la Città di #Torino avrebbe partecipato… -

(Di lunedì 19 novembre 2018) Torino 'AlNo Tav dell'8 dicembre la Città di Torino sarà sicuramente rappresentata in veste ufficiale. Come in tutte le manifestazioni'. Sono queste le parole scritte su Facebook da Damiano ...