«Dopo due storie finite malissimo | mi chiedo | amo troppo?»

(Di lunedì 19 novembre 2018) Illustrazione di Alessandra De Cristofaro Cara Ester, non credo che sarei mai riuscita a scrivere di me a qualcuno che non conosco, e non ne sono sicura neanche ora che lo sto facendo, ma proviamoci, e vediamo fin dove arriviamo. Leggere le tue risposte in questo momento per me è la sola boccata d’aria fresca della giornata. “Fottuta dal 2008” è questo il mio marchio di fabbrica, credo di aver iniziato a ricevere delusioni in ambito amoroso dal giorno stesso in cui scopro di poter provare sentimenti per qualcuno.quattro anni di maltrattamenti, umiliazioni, tira e molla e tradimenti da parte del mio primo ragazzo, rimetto a posto un cuore sgualcito che non ha più le sembianze di un cuore e in un lungo e faticoso anno provo a ricominciare, da me, e da quello che ho imparato da una storia così dannosa. E pensavo di averne imparate di cose, finchè non incontro W., ...