Domenica Live | Francesca Cipriani e quell' auto-umiliazione in diretta | ' Sai da quanto non

Mara Venier batte ancora Barbara d’Urso e la sua Domenica Live : Barbara d’Urso e Domenica Live sconfitte da Mara Venier e Domenica In Come ogni lunedì sono stati resi pubblici i dati di ascolti di Domenica Live e Domenica In. La battaglia a colpi di share tra Barbara d’Urso e Mara Venier è continuata anche questa settimana e anche questa volta ha visto come unica vincitrice la conduttrice del rotocalco Domenicale di Rai 1. Ecco di seguito gli ascolti ufficiali della fascia pomeridiana di ieri, ...

Domenica Live - il fuorionda killer che imbarazza Barbara D'Urso : 'Tra l'altro lui è gay'. La bomba sul vip : Una voce fuori campo a Domenica Live , ascoltata in diretta, fa esplodere il gossip. 'Tra l'altro questo... è gay. Lui è più finto di una banconota da 200 euro'. Queste parole si sono sentite ...

Domenica In vs Domenica Live : ascolti tv pomeriggio 18 novembre 2018 : Siamo ancora qui a controllati gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, Domenica 18 novembre 2018 per scoprire chi abbia vinto fra Domenica In e Domenica Live ovvero fra Mara Venier e Barbara d’Urso. Quale contenitore hanno scelti i telespettatori? Chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5? Ecco cosa è successo nelle due trasmissioni e tutti i dati Auditel. Domenica In, ospiti: tutti alla corte di Mara Venier Antonella Clerici ed Emma Marrone sono ...

'Alex Belli mi chiedeva cose particolari a letto' : rivelazione hot della ex a Domenica Live : Mila Suarez torna a parlare di Alex Belli a Domenica Live. La modella di origini marocchine aveva già raccontato a Barbara D'Urso il dolore che le aveva causato la rottura improvvisa con l'ex compagno,...

Il fidanzato di Jane Alexander rompe il silenzio : dure dichiarazioni a 'Domenica Live' : Per la prima volta Gianmarco Amicarelli ha parlato in tv della storia d'amore con l'attrice concorrente del GF Vip che ha...

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic/ 'Quando sei solo - le persone approfittano di te...' - Domenica Live - - IlSussidiario.net : Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic ospiti di Barbara D'Urso a Domenica Live: la croata, 'si accompagna sempre con starlette di Playboy'

La sorella di Icardi a Domenica Live : “Non parlo con Mauro e Wanda Nara” | VIDEO : La sorella di Icardi, a Domenica Live, nella puntata del 18 novembre 2018, ha raccontato dei suoi problemi di famiglia e di come non riesca più a parlare con suo fratello e con la sua consorte ovvero con Wanda Nara. La giovane ha raccontato il suo dramma e svelato alcuni retroscena della vicenda. A quanto pare, infatti, la giovane voleva partecipare al Grande Fratello, ma le è stato sconsigliato. Ecco le sue parole La sorella di Icardi a ...

Domenica Live - Barbara D'Urso va in tilt dopo lo scherzo di Bonolis : 'Scusate - sono confusa' : Grande confusione per Barbara D'Urso a Domenica live. La conduttrice ha mandato in onda lo scherzo orchestrato contro di lei da Scherzi a parte, anche grazie alla collaborazione di suo figlio Emanuele,...

Domenica Live - lite in studio tra Patrizia De Blanck e la Marchesa : Domenica Live è lite in studio tra Patrizia De Blanck e la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona si è scontrata oggi con Patrizia De Blanck a Domenica Live dopo il loro famoso incontro avvenuto dentro la Casa del Grande Fratello Vip. In collegamento con lo studio di Barbara d’Urso, Patrizia con in mano dei documenti ha dichiarato che in settimana Daniela avrebbe avuto sue notizie per ciò che aveva ...

Domenica Live - la reazione dell'ex di Jane Alexander dopo il bacio con Elia Fongaro : il gesto drastico : A Domenica live con Barbara D'Urso, l'ex compagno di Jane Alexander, Gianmarco Amicarelli, ha raccontato la sua reazione davanti al primo bacio tra la sua ex ed Elia Fongaro dentro la casa del Grande ...

Domenica Live - il compagno della Alexander : "Io e Jane parlavamo di nozze" : Alla fine Gianmarco Amicarelli , il compagno di Jane Alexander , ha deciso di rompere il silenzio. E lo ha fatto nel salotto della D'Urso a Domenica Live . Ha parlato della relazione nata tra la donna ...

Domenica Live - la sorella di Icardi in lacrime : 'Wanda Nara non mi fa vedere i nipotini' : Tra moglie e marito non mettere il dito. A meno che non si tratti della sorella e non è di una qualsiasi. Ivana Icardi in lacrime a Domenica Live, nel salotto di Barbara D'Urso . Stessi occhi di ...

Domenica Live - Gianmarco Amicarelli deluso da Jane Alexander : 'Sto soffrendo tanto' : Gianmarco Amicarelli, dopo aver sofferto in silenzio, ha deciso di parlare per la prima volta a "Domenica Live" di quanto accaduto nelle ultime settimane al GF Vip, dove la fidanzata Jane Alexander si è quasi inesorabilmente allontanata da lui, dimostrando di provare qualcosa di profondo per Elia Fongaro. Inoltre, durante l'intervista rilasciata a Barbara D'Urso, il musicista ha svelato anche che sta soffrendo molto per la crisi improvvisa e (a ...