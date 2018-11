Domenica In | Antonella Clerici e il veleno su Rai ed Elisa Isoardi | ' Prova del cuoco

Domenica In - Antonella Clerici racconta le difficoltà per avere sua figlia : Antonella Clerici a Domenica In. Nella puntata di Domenica 18 novembre la ex conduttrice de La prova del cuoco si è lasciata andare a una lunga intervista. La Clerici, che al momento è impegnata nel sabato sera di Rai1 con Portobello, si è raccontata a Mara Venier. Quella tra le due signore della televisione è stata una bella chiacchierata tra amiche. Le due, nel corso dell’intervista, hanno anche ricordato Fabrizio Frizzi e l’amicizia che ha ...

Domenica In - Antonella Clerici si commuove da Mara Venier parlando di Fabrizio Frizzi : Per gli esperti di tv è uno dei migliori momenti del piccolo schermo della settimana: stiamo parlando dell'ospitata di Antonella Clerici a Domenica In da Mara Venier: la bionda conduttrice ha ripercorso dalla collega la sua lunga carriera, dagli esordi passando per la storica Prova del Cuoco, fino a Portobello.Ma a segnare Antonellina è stato un evento luttuoso, la scomparsa del collega Fabrizio Frizzi: Avevo visto Fabrizio il giovedì. La ...

L’ex di Dybala torna sui tradimenti del calciatore - Antonella Cavalieri a Domenica Live : “non ci parliamo più” : L’ex fidanzata di Dybala a ‘Domenica Live’, la bella Antonella Cavalieri spiega i motivi della rottura con il calciatore della Juventus Una storia lunga e tormentata quella tra Antonella Cavalieri e Paulo Dybala, terminata lo scorso inverno dopo la scoperta dei tradimenti da parte del calciatore della Juventus. La bellissima argentina, che ora cerca fortuna in Italia, è apparsa oggi nel salotto di Barbara d’Urso in ...

Antonella Clerici commossa a Domenica In : “Ho perso un bambino” : Domenica In: Antonella Clerici torna a parlare del suo aborto spontaneo Raramente ne ha parlato in tv, ma oggi ha scelto di farlo a Domenica In: Antonella Clerici, intervistata da Mara Venier, si è commossa parlando degli anni molto difficili vissuti prima di avere Maelle, per la quale ha dovuto affrontare molte cure, anche abbastanza pesanti: Mi facevo le punture nella pancia prima di andare in onda. Prima di Maelle ho perso un bambino… ...

