Dombrovskis: 'Le considerazioni della Commissione sulla manovra italiana arriveranno mercoledì'

(Di lunedì 19 novembre 2018) "Non discuteremo d'Italia in questo Eurogruppo", ha detto Valdisprima di entrare al vertice dei ministri dell'Economia dell'area euro. Le, però,tra pochi giorni: "Stiamo preparando per mercoledì (21 novembre, ndr) il nostro pacchetto per il semestre europeo, che include opinioni sulle bozze di bilancio di tutti i membri dell'eurozona, incluso un riesamebozza di bilancioe dei follow up riguardo alla nostra richiesta in merito ai fattori rilevanti che riguardano il cosiddetto articolo 126". L'articolo dal vicepresidenteeuropea è quello, contenuto nel Trattato di Funzionamento dell'Unione europea, che riguarda il disavanzo pubblico. A chi gli chiedeva dell'apertura di una procedura nei confronti dell'Italia ha risposto: Non facciamo anticipazioni in questa fase"....