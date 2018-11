Dl Sicurezza | Salvini | sono convinto che passi | serve all' Italia

Salvini : decreto Sicurezza va approvato e in fretta : Roma, 19 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce la necessità di una approvazione in tempi rapidi del decreto sicurezza al vaglio della Camera. 'Il decreto sicurezza deve ...

Dl Sicurezza - gruppo deputati M5s scrive al capogruppo per chiedere di “discutere il testo”. Ma Salvini : “Si approvi in fretta” : Un gruppo di deputati M5s ha inviato al capogruppo alla Camera Francesco D’Uva una richiesta di incontro e di chiarimento per “aprire un tavolo di discussione” sul decreto Sicurezza. A loro ha già risposto il leader del Carroccio Matteo Salvini: “Va approvato, e in fretta, per il bene degli italiani”. Dopo il primo via libera ottenuto dal provvedimento al Senato e dopo che 5 senatori grillini hanno deciso di non ...

I grillini contro Matteo Salvini : 19 deputati contro il Decreto Sicurezza : Non c’è pace per il Governo. Luigi Di Maio non sembra in grado di dirigere i grillini verso una linea

Nasce la fronda 5stelle anti Salvini : così il decreto Sicurezza spacca il Movimento : Dopo le tensioni al Senato che hanno visto 5 esponenti del Movimento 5 stelle non votare la fiducia al decreto sicurezza e...

Il decreto (in)Sicurezza di Salvini è paradossale. E cancella la dignità umana : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, che è un grande ammiratore di Donald Trump, sta perseguendo con ogni evidenza l’obiettivo di applicare anche in Italia il modello statunitense di insicurezza diffusa. In sostanza tale modello si caratterizza per l’esaltazione del ruolo dell’individuo proprietario – che si arma e riceve licenza di uccidere chiunque metta in pericolo la sua proprietà – e per una consacrazione definitiva delle ...

Dl Sicurezza - Salvini : a Strasburgo sono ignoranti : Roma, 15 nov., askanews, - 'Ignoranza del provvedimento e pregiudizio anti-italiano: il commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa straparla di Decreto Sicurezza. Farebbe meglio a guardare ...

Dl Sicurezza - Salvini contro il Consiglio d’Europa : “Straparlano perché sono ignoranti” : Il ministro degli Interni ha replicato duramente alle osservazioni del Consiglio d'Europa: "Ignoranza del provvedimento e pregiudizio anti-italiano: il commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa straparla di Decreto Sicurezza. Basta lezioni e insulti da Strasburgo: c'è un limite a tutto".Continua a leggere

Salvini a Napoli presiede Comitato ordine e Sicurezza pubblica : Napoli, 15 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato nel palazzo della Prefettura di Napoli poco prima delle 9.30 per presiedere la riunione del Comitato per l'ordine e la ...

Matteo Salvini ospite al Maurizio Costanzo Show/ Video "uno contro tutti" del Ministro : razzismo Sicurezza e.. - IlSussidiario.net : Matteo Salvini ospite al Maurizio Costanzo Show: le domande al Ministro su razzismo, sicurezza, sgomberi e anche gossip. Video e anticipazioni

Salvini torna a Napoli : giovedì presiederà il Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, giovedì 15 novembre sarà in prefettura a Napoli per presenziare al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica congiunto per le province di Napoli e Caserta.

Milano - Mirabelli - PD - : paradossale che Salvini attacchi Sala mentre non ha ancora risposto per la Sicurezza di Rogoredo : Ma è paradossale che un Ministro degli Interni che si occupa di tutto dall'economia alla politica estera meno di rendere più sicure le nostre città, faccia osservazioni a Sala. Noi, ad esempio, ...

Dl Sicurezza - corteo a Roma con Mimmo Lucano. Cori contro Salvini e Di Maio : Migliaia di persone in piazza nel centro di Roma - blindato dalle misure di sicurezza previste dalla Questura - per il corteo pacifico contro il decreto Salvini e il razzismo. Applausi e Cori - " ...

Sicurezza - 585 scorte e 2.072 agenti. Salvini : evitare abusi : Roma, 9 nov., askanews, - Razionalizzazione delle scorte. È l'obiettivo che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha indicato nel corso del Comitato nazionale ordine e Sicurezza pubblica. La ...