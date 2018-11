Dl sicurezza | lettera di 19 deputati M5s | chiedono un ' tavolo di discussione'

sicurezza - lettera 19 deputati M5S a D'Uva : "Cambiare testo - serve confronto" : Il decreto rappresenta una priorità per il governo e in particolare per il ministro dell'Interno Salvini. Anche per questo motivo, il testo viene considerato 'chiuso'. Non ci sarebbero i tempi per rimandarlo a Palazzo Madama, in caso di modifiche. E la questione di fiducia viene...