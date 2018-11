Dl Sicurezza | 19 deputati M5S chiedono modifiche | ' Contraddice il programma'

Dl Sicurezza - gruppo deputati M5s scrive al capogruppo per chiedere di “discutere il testo”. Ma Salvini : “Si approvi in fretta” : Un gruppo di deputati M5s ha inviato al capogruppo alla Camera Francesco D’Uva una richiesta di incontro e di chiarimento per “aprire un tavolo di discussione” sul decreto Sicurezza. A loro ha già risposto il leader del Carroccio Matteo Salvini: “Va approvato, e in fretta, per il bene degli italiani”. Dopo il primo via libera ottenuto dal provvedimento al Senato e dopo che 5 senatori grillini hanno deciso di non ...

