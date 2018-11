Diletta Leotta s’improvvisa barista - la catanese sexy anche nel ‘nuovo ruolo’ [VIDEO] : Diletta Leotta dietro il bancone del bar nei panni della sexy barista: la giornalista di Catania si diverte sui social e cattura l’attenzione di tutti i suoi follower Diletta Leotta si diverte con i suoi follower e si fa filmare mentre s’improvvisa sexy barista. La giornalista di Catania poi pubblica tutto sui social, dove le sue storie Instagram ed i suoi post fanno impazzire i fan che la seguono per la sua bellezza e ...

Maurizio Costanzo difende Diletta Leotta e Francesca Cipriani : Le parole di Maurizio Costanzo su Diletta Leotta e Francesca Cipriani Maurizio Costanzo appoggia Diletta Leotta e Francesca Cipriani e il loro rispettivo percorso televisivo. Il giornalista e conduttore ha speso belle parole per la giornalista sportiva e la soubrette abruzzese, spesso al centro di polemiche e critiche sterili. Nella rubrica che da anni cura […] L'articolo Maurizio Costanzo difende Diletta Leotta e Francesca Cipriani ...

La pornostar Malena ‘chiama’ Diletta Leotta : la rivelazione sulla giornalista [VIDEO] : Malena ‘chiama’ Diletta Leotta. Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, l’Italia impegnata contro il Portogallo nel match di Nations League. Una grande protagonista fino al momento è stata sicuramente la sexy giornalista sportiva, nelle ultime ore relax in vista dei prossimi appuntamenti. E’ andata in scena la trasmissione ‘Rivelo’ condotta dalla ex ballerina di Amici Lorella ...

Diletta Leotta si diverte a Dubai - la sexy giornalista ‘sgraziata’ nelle sue prese da ballerina [VIDEO] : Diletta Leotta a Dubai si diverte con due suoi amici improvvisandosi ballerina, la bella giornalista ride a crepapelle Diletta Leotta da Dubai mostra ai suoi follower su Instagram il suo lato divertente. La giornalista catanese, proprio davanti al Burj al-Arab, insieme a due suoi simpatici amici si mette alla prova in delle ‘prese’ da ballerina professionista. La 26enne, nonostante il fisico mozzafiato, non appare esattamente ...

Diletta Leotta in un film hard? Malena ci spera : 'Sarebbe perfetta - stuzzica la fantasia' : Ad accendere il clima è stata soprattutto l'attrice porno, che è stata sollecitata dalla Boccia a rivelare chi potrebbe essere un'ottima partner per un film, o comunque potrebbe entrare nel mondo del ...

Diletta Leotta sexy a Dubai - la bellissima giornalista in relax sulle spiagge degli Emirati [VIDEO] : Diletta Leotta si mostra in bikini a Dubai, la sexy giornalista in vacanza se la spassa nella lussuosa meta vacanziera Diletta Leotta a Dubai. Approfittando della pausa della Serie A, la bellissima giornalista è volata negli Emirati Arabi dove si è mostrata in bikini sulle bianche spiagge della splendida meta vacanziera degli Emirati Arabi. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO <<<L'articolo Diletta Leotta sexy a Dubai, la ...

Diletta Leotta palleggia sulle spiagge di Dubai : follower in delirio su Instagram : Diletta Leotta è sicuramente una delle giornaliste sportive più amate e seguite dai tanti tifosi di calcio in Italia. La bella catanese, volto di punta di Dazn, piattaforma del gruppo Perform, è ...

Malena - rivelazione spinta su Diletta Leotta : 'Perfetta per un film a luci rosse - perché...' : Alla domanda di Lorella Boccia : "Chi è secondo te che del mondo dello spettacolo ha del potenziale, che potrebbe far parte del tuo mondo?" Malena chiama in causa Diletta Leotta : "Negli uomini ...

Diletta Leotta vola in vacanza : la giornalista in uno dei posti più lussuosi del mondo [VIDEO] : Diletta Leotta è volata negli Emirati Arabi Uniti per una vacanza, la splendida giornalista si concede del relax approfittando della pausa del campionato Nel weekend di solito sarebbe impegnata sui campi di Serie A, ma data la pausa del campionato Diletta Leotta ha deciso di concedersi una vacanza in uno dei posti più lussuosi del mondo. La giornalista Dazn, esperta di calcio, ha preso un volo all’alba per recarsi negli Emirati Arabi ...

Il sexy allenamento di Diletta Leotta - il look ginnico scelto dalla giornalista sottolinea le sue forme [VIDEO] : Diletta Leotta torna ad allenarsi dopo un po’ di tempo passato senza il suo personal trainer: il video della sua sessione di allenamento è sexy-- Diletta Leotta annuncia il ritorno agli allenamenti, dopo essersi concessa troppo tempo senza il suo ‘amato’ personal trainer. La bellissima giornalista si presenta di fronte al muscoloso ragazzo con un top ed un paio di leggings aderenti, che sottolineano le curve della meravigliosa ...

Diletta Leotta - sexy relax domenicale per la giornalista : la FOTO sensuale in piscina : Diletta Leotta si rilassa in piscina, dopo il lavoro a Dazn la giornalista siciliana dedica un po’ di tempo a se stessa in un luogo misterioso Diletta Leotta si concede un giorno di pausa dal tran tran degli impegni di lavoro che si accavallano in settimana. Dopo aver presenziato alla partita tra Genoa e Napoli allo Stadio Luigi Ferraris, come inviata di Dazn, la catanese si rilassa in una spa in cui pare essere da sola. La 26enne ...

Giulia De Lellis supera Diletta Leotta su Instagram : la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha più follower : Nel suo piccolo è una sopresa. Per il mondo dei social network è una curiosità di non poco conto. Per l'Instagram italiano è una piccola rivoluzione. Giulia De Lellis ha superato Diletta Letta nella particolare classifica dei follower del ...

Dopo Diletta Leotta anche Matteo Mammì lascia Sky : il fidanzato della giornalista pronto per un nuovo ruolo : Matteo Mammì firma le dimissioni a Sky, il nome del giovane dirigente vicino al ruolo di amministratore delegato della Lega Serie A Matteo Mammì, anche noto per essere il fidanzato di Diletta Leotta, ha lasciato Sky. È stata la stessa emittente satellitare a dare notizia dell’addio del giovane dirigente che, Dopo anni all’interno dei vertici della piattaforma a pagamento, ha deciso di buttarsi in qualcosa di nuovo. A seguito ...

Diletta Leotta - la stroncatura di Giuseppe candela sul Fatto : Il coraggio di lasciare Sky Sport , dove tra l'altro Ilaria D'Amico le aveva aperto un canyon spostandosi sulla Champions e quindi di Fatto lasciandole il posto della domenica, per approdare a Dazn , ...