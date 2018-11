Dietro il concorso di Conte spunta l' ombra di Di Maio

Dietro il concorso di Conte incarico milionario e baronie : Giuseppe Conte in una diretta Facebook aveva detto chiaramente di voler rinunciare al concorso per la cattedra alla Sapienza, anche se negò l"esistenza di un "conflitto di interessi". Ma ora L"Espresso porta alla luce un"altra storia che riguarda proprio quel concorso ."Analizzando report economici, documenti interni all'ateneo e intervistando membri della commissione giudicante dell'ateneo romano", il settimanale sostiene di aver scoperto "nuove ...

Esclusivo : Dietro il concorso di Conte un arbitrato milionario e baronie universitarie : «Non era un bando su misura per me», aveva detto il premier dopo lo scandalo della selezione alla Sapienza. Ma L’Espresso ha scoperto che il professore che lo avrebbe esaminato lo stimava già da tempo. Al punto da nominarlo presidente di un arbitrato da 27 milioni di euro. In pieno conflitto di interesse La rete di Giuseppe Conte: dall'incontro con Matteo Renzi alle amicizie in Forza Italia"