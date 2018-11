Di Maio | gli inceneritori sono ' vintage' Salvini replica | ' Non si torna indietro'

Di Maio contestato da studenti e lavoratori a Pomigliano : Dagli spalti è arrivato qualche fischio coperto dagli applausi scroscianti, poi è partito l"inno nazionale, in una scuola, l"Itis Barsanti di Pomigliano d"Arco (Napoli), che stamattina così ha accolto il ministro Luigi Di Maio per la firma del protocollo di intesa Miur-Mise che consentirà agli studenti di vivere un"esperienza lavorativa al Mise. Il vicepremier pentastellato ha poi lanciato il progetto del "fondo italiano per l"innovazione", che ...

Rifiuti - Di Maio e Salvini si fanno la guerra sugli inceneritori : Malgrado Matteo Salvini si professi «fiducioso e ottimista» verso un’intesa con Luigi Di Maio, nella maggioranza è ancora guerra di nervi sui termovalorizzatori. In questo scenario il premier Conte e sette ministri andranno oggi a Caserta per varare un piano d'azione per il contrasto dei roghi tossici di Rifiuti. Fontana: «In Lombardia non smaltiremo più i Rifiuti del Sud»...

Rifiuti - vertice di governo a Caserta. Di Maio : 'Gli inceneritori sono roba vintage' : I Cinquestelle, quindi, vorrebbero chiudere gli inceneritori in Lombardia, ma per il ministro dell'Interno Matteo Salvini 'se gestiti bene e controllati bene, portano più salute e più economia e, ...

Studenti e Cobas contestano Di Maio a Pomigliano : slogan - striscioni e un blocco stradale : Pomigliano D'ARCO - Circa duecento Studenti, molti del quali provenienti dal liceo in cui Luigi Di Maio si è diplomato, hanno contestato sulla strada il vicepremier giunto stamane in visita all'Itis ...

Scontro sugli inceneritori - Fontana a Di Maio : "In Lombardia stop ai rifiuti dal Sud" : Il governatore leghista entra nella polemica tra gli alleati di governo sui termovalorizzatori: "I nostri 13 impianti sicuri, chiederemo una norma per non fare più lo smaltimento di altre regioni"

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “A marzo i primi 780 euro nelle tasche degli italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che il Reddito di cittadinanza si farà anche in caso di procedura d'infrazione da parte dell'Ue per la legge di Bilancio. "I 780 euro nelle tasche degli aventi diritto arriveranno a marzo prossimo, potrà essere il giorno 15 o 30", assicura il vicepresidente del Consiglio.Continua a leggere

Manovra - Tito Boeri (Inps) : “Quota 100? Con tutti gli scenari cresce la spesa”. Di Maio : “Eviterei allarmismi inutili” : Lo aveva già detto: i conti del governo sulle pensioni non tornano. Ora Tito Boeri, presidente dell’Inps da quattro anni, intervistato dal Corriere della Sera ribadisce un altro punto di scontro con l’esecutivo: la fiducia. “Se il presidente del Consiglio mi convocasse e mi dicesse che non c’è più fiducia in me, non aspetterei un minuto di più. Lascerei. Ma non posso farlo per un tweet. E trovo pericolosa per la nostra ...

Di Maio - toni concilianti con Salvini dopo le tensioni sugli inceneritori : “Non ci saranno problemi. Si appianerà tutto” : “Quando lavoriamo insieme, lavoriamo bene”, quindi “vedrete che si appianerà tutto”. Luigi Di Maio torna sullo scontro con Matteo Salvini sul tema inceneritori e lo fa per spegnere la polemica. Movimento 5 stelle e Lega hanno mostrato di avere visioni molto diverse sulla gestione dei rifiuti, ma il ministro dello Sviluppo economico assicura che “non ci saranno problemi“. “Il tema non sussiste, non è nel ...

Luigi Di Maio : “A Salvini consiglio di stare lontano da Berlusconi” : "Finché Matteo Salvini non mi chiede nulla per Berlusconi le cose andranno bene [...] La Lega fa bene a stargli lontano, se dovessero tornare con lui non avranno più questo consenso", così Luigi Di Maio commenta le voci di un riavvicinamento fra la Lega e Forza Italia, smentendo però che il M5s voglia rompere l'alleanza di governo.Continua a leggere

Rifiuti - Di Maio e Salvini agli antipodi. Media Conte. Domani Governo a Caserta : Salvini non molla e rilancia: 'Troveremo una soluzione ma dai Rifiuti si produce ricchezza'. Di Maio: 'Gli inceneritori non sono nel contratto di Governo'. Conte prova a Mediare. Domani con gran parte ...