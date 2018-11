ilfattoquotidiano

: Per denunciarli devo perdere tempo che non ho. Però sono molto stanco di questo andazzo. - RobertoBurioni : Per denunciarli devo perdere tempo che non ho. Però sono molto stanco di questo andazzo. - Cascavel47 : Devo perdere peso, ho fatto l’errore di cercare un professionista online - ilfattoblog : Devo perdere peso, ho fatto l’errore di cercare un professionista online -

(Di lunedì 19 novembre 2018) di Mauro Lombardo Sono sovrap, ho qualche patologia connessa al mio stato fisico e. Provo con il Sistema sanitario nazionale. Tempi di attesa spesso molto lunghi sia per la prima visita sia per i controlli successivi, costi abbastanza alti (salvo esenzioni) e scarsa possibilità di successo. Allora cerco. Trovo centinaia di offerte di tutti colori. Alcune mi convincono che il mio non sia un problema di stile di vita errato, ma di altro genere e mi potrei lasciar tentare. Davanti a me ho una vasta scelta. C’è ilcon gli occhiali, che mi fa capire cheindagare i geni con un test da 200 euro (“Solo così capisci esattamente quello che devi mangiare”), c’è quello superfigo dell’anti-aging (uh, che bello il suo centro in cui spendo 2mila euro per trovare la dieta adatta al mio assetto ormonale), ah! no, guarda, ...