Deutschland 86 | su Sky Atlantic prosegue il racconto della Germania divisa in due ...

Deutschland 86 - su Sky Atlantic il secondo capitolo sulla Germania della guerra fredda : 1986, Città del Capo. I destini del conflitto tra le due Germanie si giocano in Sudafrica, dove la Stasi opera in una pericolosa missione per risanare le casse della Germania Est, che metterà in pericolo le vite dei suoi agenti. Ambientata tra Berlino, Parigi, la Libia e il Sudafrica, tra losche contrattazioni e in una sensazione di costante paranoia, arriva Deutschland ‘86, il secondo capitolo della serie di spionaggio che...