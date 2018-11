De Priamo | crollo Roma a 85esimo posto schiaffo per città

romadailynews

(Di lunedì 19 novembre 2018)– “L’inadeguatezza dei grillini nella gestione della Capitale colpisce ancora. L’indagine di Italia Oggi in collaborazione con l’Universita’ La Sapienza mette in evidenza ildinella classifica della qualita’ della vita, un passo indietro rispetto allo scorso anno che rappresenta unoalla nostra citta’”. “I servizi peggiorano, la sindaca continua a promettere il Bilancio dell’Ama e’ ancora a carissimo amico, i rifiuti inondano i quartieri e le strade sono ridotte a colabrodo. Per la Raggi e la giunta 5 Stelle un altro premio al disastro”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De, capogruppo di Fdi in Campidoglio. L'articolo Deperproviene daDailyNews.