De Laurentiis | ' Con il fatturato della Juve avrei vinto 10 scudetti'

De Laurentiis - 2 secondi per stadio nuovo : ANSA, - NAPOLI, 19 NOV - "Dal 1990 allo stadio San Paolo non è stato fatto nulla. Noi ci troviamo con uno stadio con una sovrastruttura brutta dal punto di vista estetico ma anche traballante. Un ...

De Laurentiis : «Con il fatturato della Juventus avrei vinto 10 scudetti» : «Siamo la diciannovesima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche, siamo un modello virtuoso», ha detto il presidente del Napoli. L'articolo De Laurentiis: «Con il fatturato della Juventus avrei vinto 10 scudetti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - De Laurentiis punge la Juve : "Con quel fatturato - facile vincere..." : Siamo la diciannovesima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche, siamo un modello virtuoso. Forse non riusciremo a battere la Juventus, chi lo sa, ma con quel fatturato, dieci scudetti li ...

De Laurentiis soddisfatto dei lavori al San Paolo - convenzione vicina? : Il sopralluogo di De Laurentiis La guerra estiva tra il Comune di Napoli e Aurelio De Laurentiis ebbe inizio dopo un sopralluogo del presidente azzurro ai cantieri dello stadio San Paolo. Oggi, Il Mattino in edicola racconta come una nuova visita del patron potrebbe portare a un accordo. Addirittura alla firma di quella convenzione pluriennale tanto agognata da tutte le parti in causa. Leggiamo la ricostruzione del quotidiano napoletano: «Più o ...

Sarri si racconta : l’addio a De Laurentiis - la Juve ed il retroscena su Klopp : Maurizio Sarri ha spaziato dalla sua esperienza sinora ottima al Chelsea, sino all’addio non senza polemiche con il Napoli di De Laurentiis Maurizio Sarri sta sorprendendo tutti al Chelsea, il suo impatto sul club è stato sin da subito ottimo e la squadra risponde ai suoi comandi come se avesse un joystick. Il tecnico dei Blues ha parlato oggi alla Gazzetta dello sport, di questo e di tanto altro, con un ovvio accenno anche ...

Decaro : «Contento di aver scelto De Laurentiis - i baresi mi ringraziano» : Il 2019 è anno di elezioni Il 2019 è anno di elezioni comunali a Bari. Il sindaco Antonio Decaro è ovviamente in pista. È il netto favorito e anzi il suo problema in questo periodo è prendere le distanze – o in qualche modo fingere di prendere le distanze – dall’abbraccio della morte delle liste civiche di Michele Emiliano e del sindaco Di Cagno Abbrescia. Ma questa è materia strettamente politica. Colpisce oggi, in prima ...

Stadio Napoli - De Magistris : “Comune e De Laurentiis vicini all’intesa sulla convenzione” : “La stretta di mano con Aurelio De Laurentiis in occasione della partita con il Paris Saint Germain è stata istituzionale e di cortesia, quella per la convenzione ancora non c’è stata. La convenzione tra Napoli e Comune ci sarà quando le parti firmeranno: a oggi le parti non hanno firmato, quindi vuol dire che la convenzione non c’è ancora“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso della ...

Il legale di Cavani : "Ottimi rapporti con De Laurentiis" : Gennaro Famiglietti, legale per l'Italia di Edinson Cavani , ha rilasciato un'intervista in diretta a 'Un Calcio Alla Radio', su Radio Crc. Tanti i temi trattatti, tra cui l'attuale momento del Napoli ...

Ancelotti : 'Ecco come ho convinto Hamsik. De Laurentiis persona schietta' : Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di DAZN in un'intervista che andrà in onda alle 15. Ecco un'anticipazione da La Gazzetta dello Sport. 'Con Mertens non è stato semplice perché non giocava dall'inizio, ma sono cose normali: se non se la fosse presa sarebbe stato peggio. Hamsik? Sapevo che aveva avuto quest'offerta per andare ...

Ancelotti si confessa a Diletta Leotta : "Io e De Laurentiis - è andata così..." : Diletta Leotta e Carlo Ancelotti Secondo posto in campionato e leadership nel proprio girone di Champions. Carlo Ancelotti sta guidando il Napoli in un avvio di stagione decisamente positivo, vincendo ...

Napoli - De Laurentiis : 'Sarà una notte magica. Con Ancelotti salto di qualità' : Aurelio De Laurentiis lascia lo splendido palazzo di Posillipo, con vista Capri, dove ha pranzato con i vertici del Psg e si mostra ottimista sulla sfida serale: 'Sarà una notte magica, speriamo per ...

Bari - sindaco Decaro sul rapporto con De Laurentiis : “Litigato 6-7 volte - ma ha solidità” : Il presidente dell’Anci, nonché sindaco di Bari, Antonio Decaro si è espresso sul rapporto con De Laurentiis in occasione di un’intervista con Luca Telese all’assemblea nazionale dell’Anci: “Con Aurelio De Laurentis in questi mesi ci ho litigato sei-sette volte. Ha un caratteraccio. Non si può avere tutto nella vita, ha una solidità economica e la squadra sta facendo bene“. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

L’abbraccio con De Laurentiis e quella frase sibillina di Giuntoli : il Napoli sogna il ritorno di Cavani : Edinson Cavani è ancora il sogno di mercato del Napoli: l’abbraccio con De Laurentiis e le parole di Giuntoli infiammano i sogni dei tifosi Addio, incomprensioni e velenose frecciatine. Edinson Cavani e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si erano lasciati così. Poi la scorsa estate i rumor di mercato, la possibilità di un clamoroso ritorno e l’amore di una città caldissima come Napoli che torna a bruciare forte. ...

Psg Napoli - Cavani saluta il suo vecchio club : abbracci con De Laurentiis e baci con 'Tommy' : Cinque anni e poco più. Tanto ci è voluto per far rincontrare due mondi, un tempo uniti in un unico sodalizio, poi separati per raggiungere rispettive ambizioni. Da una parte Edinson Cavani, dall'...