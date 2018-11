Dal 7 gennaio 2019 niente più notifiche via SMS per gli eventi di Google Calendar

Rischio di un buco da 1 - 9 miliardi - resta l'obbligo della fatturazione elettronica Dal 1° gennaio : l'obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal primo gennaio resterà, nonostante i rilievi del Garante della Privacy. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza a margine dei lavori al Senato sul decreto fiscale. Eliminare o rinviare la misura, si spiega, costerebbe infatti troppo per le casse dello Stato. Il recupero di evasione previsto è di circa 1,9 miliardi di euro in un anno.

Firenze Light Festival - Dall'8 dicembre al 6 gennaio luci e colori nel centro storico : Ormai il Firenze Light Festival sta diventando un appuntamento tradizionale del periodo natalizio fiorentino. Per il 2018 le emozionanti coreografie luminose coloreranno vie, piazze e monumenti del centro storico dal giorno dall'8 dicembre al 6 gennaio. La novità di quest'anno dovrebbe essere rappresentata dall'illuminazione permanente di alcuni luoghi della Culla del Rinascimento, una città che tutto il mondo ci invidia e che meriterebbe di ...

Milan - il CorSport : 'Colpo Dal Chelsea prenotato per gennaio' : Secondo il Corriere dello Sport , il Milan sta studiando già da questi giorni i colpi del mercato di gennaio vista la grande emergenza in particolare in difesa. 'C'è Gary Cahill , difensore del Chelsea per il Diavolo: ...

Mercato Milan - il piano di Leonardo per gennaio : obiettivo ViDal e sogno Ibra in attacco : In vista del Mercato di gennaio, opinionisti e addetti ai lavori sono unanimemente d'accordo nel ritenere che si tratterà di una sessione (che tra l'altro sarà più breve del solito, vista la chiusura programmata per il 18 gennaio) che vedrà protagonista il Milan della nuova proprietà Elliott. La dirigenza rossonera è chiamata ad un compito tutt'altro che semplice, ossia quello di elaborare un piano convincente per il calcioMercato invernale, con ...

Juve - attesa Emre Can. Spunta l'idea ViDal per gennaio : La Juve aspetta Emre Can . Senza fretta, non ci sarà alcuna accelerazione nei tempi di recupero. Il tedesco è stato operato per un nodulo alla tiroide alla fine di ottobre e il suo stop era stato ...

Calciomercato Juventus - rispunta ViDal per gennaio : Il club bianconero è pronto a puntellare il reparto mediano nell'eventualità in cui dovessero allungarsi i tempi di recupero di Emre Can: oltre al sogno Pogba , stando al 'Corriere dello Sport' ...

Milan - sorpresa Leonardo : colpo Dal Sassuolo per gennaio! : Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan a sorpresa sta pensando all'idea Stefano Sensi del Sassuolo per il centrocampo. Visti i tanti problemi fisici di questi giorni e gli infortuni, Sensi può essere un jolly prezioso a ...

Iscrizioni Scuola : Dal 7 al 31 gennaio 2019 : Dal 7 al 31 gennaio 2019. Questo l’arco di tempo durante il quale potranno essere effettuate le Iscrizioni a Scuola

Bancomat : Dal 1 gennaio pagamenti gratuiti fino a 15 euro : Sono circa 37 milioni le carte Bancomat presenti in Italia. E dal prossimo 1 gennaio 2019 subiranno una vera e propria trasformazione. Non tanto nella forma, quanto nella sostanza e nelle capacita' di utilizzo. Infatti, a partire dal prossimo anno, con il Bancomat si potranno addirittura effettuare gli acquisti online o pagare i tributi. Non solo ma sara' anche possibile collegarlo al nostro cellulare ed utilizzare il telefono per effettuare i ...

Scuola - iscrizioni Dal 7 al 31 gennaio. Istruzioni e procedure : Scattano tra due mesi le procedure di iscrizione alle scuole per l'anno scolastico 2019/2020 . Le domande si potranno compilare online dalle ore 8 del prossimo 7 gennaio . Le operazioni si chiuderanno ...

Scuola - iscrizioni online all’anno scolastico 2019/2020 Dal 7 al 31 gennaio : le novità del Miur : Potranno essere effettuate online ed esclusivamente dal 7 al 31 gennaio 2019 le iscrizioni all'anno scolastico 2019/2020 per le prime classi dalla Scuola primaria a quella secondaria di II grado. Lo ha deciso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tempi anticipati, dunque, rispetto alle passate iscrizioni, per far partire prima la macchina delle operazioni relative alla scelta di docenti e personale.Continua a leggere

Bancomat - rivoluzione al via Dal 1° gennaio 2019 : Grazie al servizio Bancomat pay si potranno effettuare acquisti on line indicando semplicemente il proprio numero di...

Milan - colpo clamoroso a gennaio? 'Arriva Medhi Benatia Dalla Juventus' - Mourinho permettendo : Una bomba di mercato sulla Juventus. Già, perché la storia di Medhi Benatia in bianconero potrebbe essere arrivata al capolinea: il difensore, infatti, è stufo di non giocare. E sulle sue tracce, già per gennaio, ci sarebbe il Milan: secondo SportMediaset la formula - per agevolare il club in termini di fairplay finanziario - sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Per i rossoneri si tratterebbe di un colpaccio, ...

Tennis - Rafael NaDal si è operato alla caviglia : rientro previsto a gennaio : Rafael Nadal si è sottoposto a un intervento chirurgico all’articolazione della caviglia destra. Il mancino di Manacor, che ieri aveva annunciato la sua rinuncia alle ATP Finals di Londra a causa di problemi all’addome e alla caviglia destra, oggi è andato sotto i ferri per rimuovere in artroscopia un cosiddetto “corpo libero”. L’operazione sarebbe andata per il meglio secondo quanto riporta la stampa iberica e, ...