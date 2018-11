Dal 23 al 26 a Roma torna il Mercato Mediterraneo

Roma Universalis. La dinastia venuta Dall’Africa : Questa esposizione include nel suo percorso Colosseo, Fori e Palatino con 7 aree finora chiuse al pubblico. Roma Univesralis questo è il titolo della mostra che si è aperta al Colosseo il 15 Novembre la mostra tratta della dinastia dei Severi che resse l’Impero Romano dal 193 al 135. Questa dinastia nata con Settimio Severo, che succedette a Pertinace, dopo un periodo di guerra civile.Settimio Severo sbarazzatosi dei nemici, come ricorda lo ...

Roma - giovani borseggiatrici in azione in metro incastrate Dalle telecamere : ecco la “tecnica” utilizzata per rubare : In poche ore i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno arrestato, in diversi episodi, otto donne specializzate in borseggi ai turisti. Dopo l’arresto di due giovani ladre, avvenuto lo scorso 5 novembre, che erano state riprese in azione dalle telecamere di videosorveglianza all’interno di un ascensore alla fermata linea B della metro a Termini mentre derubavano un turista inglese, ieri è toccato a un’altra donna, 27enne con precedenti, ...

Quanta Italia nella rivincita di Jedvaj : Dal flop Roma al retroscena Milan : Gol di testa e di piede, l'urlo e quel tuffo finale sommerso dai compagni: la gioia infinita di un terzino non esattamente goleador, di un ragazzo che a 23 anni vuole ricordare al mondo di essere ...

Moto - ancora guai per Romano Fenati : denunciato dopo una lite con la Polizia StraDale : Romano Fenati è stato protagonista di un alterco con la Polizia Stradale che ha portato alla denuncia del pilota dopo una reazione sopra le righe Romano Fenati ne ha combinata un’altra. dopo essere stato estromesso dalla Moto2 per aver premuto il freno in corsa a Stefano Manzi, il pilota è rimasto nell’ombra per un po’, con l’intento di rigenerarsi. Adesso è tornato alla ribalta delle cronache per un avvenimento non ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan bloccato Dalla Florentia - goleade di Juventus - Fiorentina e Roma nella settima giornata : settima giornata ricca di gol quella della Serie A di Calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno. Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di ...

Roma - Dal Campidoglio ok al Bilancio di previsione 2019-2021 - Romait - : ... risorse per 1 miliardo e 120 milioni La sindaca di Roma Virginia Raggi parla di 'manovra 'Sblocca Roma' che serve per cambiare la città nei prossimi tre anni e anche per dare una scossa all'economia ...

Serie A donne - Milan beffato Dalla Florentia. Juve - Fiorentina - Roma show : Domani, 12.30, Sky Sport Serie A,: Orobica-Atalanta. Classifica: Milan 17; Juventus 16; Fiorentina* 15; Sassuolo 12; Florentia 11; Roma 10; Tavagnacco 8; Verona, Chievo 7; Atalanta 4; Orobica, Pink ...

Chievo - la salvezza passa Dal mercato : le opzioni al vaglio di Romairone [GALLERY] : 1/5 Paola Garbuio/LaPresse ...

Roma : tornano Dal 18 novembre le domeniche ecologiche : Prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche sono alcuni degli obiettivi delle domeniche ecologiche, che tornano nella Capitale a partire dal 18 novembre. La Giunta capitolina ha dato il via libera all’iniziativa che prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico, nella ZTL ...

Arrivano Dall'India a Roma alcuni promotori della Jai Jagath : ...i manifestanti per un Forum di azione popolare della durata di una settimana per facilitare il dialogo sui conflitti e sulle questioni che la popolazione locale sta affrontando a causa di un'economia ...

Infortunio Romagnoli - giungono brutte notizie Dal ritiro della Nazionale : torna a Milano : Infortunio Romagnoli – È ai limiti del paradossale quello che si sta vivendo in casa Milan nelle ultime settimane. Gli infortuni continuano ad aumentare, costringendo alcuni calciatori a giocare in non perfette condizioni fisiche e alla lunga, per ovvi motivi, anche il risultato delle partite ne risente. Anche per questo motivo, contro la Juventus non si poteva fare molto di più. Adesso giungono notizie pessime anche dal ritiro della ...

Ultrà della Roma sanguinante in commissariato : 'Dobbiamo dire che siamo caduti Dalle scale'. Ma su Instagram elogiava la polizia : Negli ultimi giorni stanno facendo il giro del web le immagini di un Ultrà della Roma che litiga in strada con alcuni poliziotti e carabinieri, e la foto di lui stesso sanguinante in una stanza con la ...

Euro - Bifarini vs De Romanis : “Sono per l’uscita Dalla moneta unica ma non Dalla Ue”. “Questo non è possibile” : Battibecco acceso a Otto e Mezzo (La7) le economiste Veronica De Romanis e Ilaria Bifarini. Quest’ultima, che si definisce “bocconiana redenta” ed è a favore dell’uscita dall’Euro, osserva: “Ha ragione De Romanis, questo governo effettivamente vuole fare ciò che è stato fatto già dai precedenti governi, cioè liberarsi dai vincoli così stringenti imposti da Bruxelles”. “Ma non ha funzionato, questo è il punto”, ribatte De Romanis. Bifarini ...

