Curling | Europei 2018 | programma | orari e tv di lunedì 19 novembre Il calendario completo

Curling - Europei 2018 : le partite dell’Italia di oggi (19 novembre). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : oggi lunedì 19 novembre si disputa la terza giornata di gare agli Europei 2018 di Curling in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). L’Italia tornerà sul ghiaccio per disputare 2 incontri al maschile e altrettanti al femminile. Gli uomini, reduci da tre successi consecutivi, vogliono continuare a sognare le semifinali e sarà fondamentale imporsi contro la Finlandia prima di lanciarsi verso la durissima sfida del pomeriggio contro la ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre - azzurri per coltivare il sogno delle semifinali con Finlandia e Svezia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi sarà una giornata cruciale per gli azzurri in questa rassegna continentale. La squadra guidata da Joel Retornaz, dopo aver vinto le prime tre partite, è chiamata a ripetersi con la Finlandia per continuare a sognare le semifinali. Nella seconda partita odierna l’Italia affronterà poi la fortissima Svezia di Niklas Edin, un test importante ...

Curling - Europei 2018 : Italia-Germania 7-8. Azzurre sconfitte all’extra end : L’Italia femminile subisce la terza sconfitta consecutiva agli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei ed Elena Dami, dopo aver perso nettamente contro Svizzera e Russia, vengono superate anche dalla Germania, che si impone all’extra end con il punteggio di 8-7. Una sconfitta molto pesante per le Azzurre, che restano da sole all’ultimo posto in classifica e rischiano ora seriamente la ...

Curling - Europei 2018 : fantastica rimonta - l’Italia batte la Norvegia e sogna le semifinali! : La Nazionale italiana maschile di Curling non si ferma più! Gli azzurri battono 7-5 la Norvegia, centrano la terza vittoria consecutiva agli Europei 2018 di Tallinn (Estonia) ed ora sognano concretamente l’accesso alle semifinali. Il match si manteneva sul fino dell’equilibrio nei primi cinque end. Un punto a testa per ciascuna squadra e scandinavi in vantaggio 3-2 a metà gara. A questo punto mutava l’inerzia della contesa, con ...

Curling - Europei 2018 : Italia-Russia 4-11 - seconda sconfitta per le azzurre : seconda sconfitta consecutiva per l’Italia femminile agli Europei 2018 di Curling che si stanno disputando a Tallinn (Estonia). Le azzurre si sono dovute arrendere alla Russia per 11-4 e incappano così in un nuovo stop dopo quello di ieri contro la forte Svizzera: si preannuncia una rassegna continentale molto complicata per la nostra Nazionale che deve fare a meno di Diana Gaspari. Il nostro quartetto (Veronica Zappone, Stefania ...

Curling - Europei 2018 : le partite dell’Italia di oggi (18 novembre). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : oggi domenica 18 novembre si disputa la seconda giornata di gare agli Europei 2018 di Curling in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). L’Italia maschile non vuole più fermarsi dopo i successi di ieri contro Olanda e Svizzera ma contro la Norvegia servirà una clamorosa impresa, gli azzurri cercheranno di mettere in difficoltà la corazzata nordica per continuare a inseguire il sogno della semifinale. L’Italia femminile dovrà ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 18 novembre. Il calendario completo : Oggi (domenica 18 novembre) si svolgerà la seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Si comincia alle 8.00 con la seconda sessione femminile, in cui l’Italia, dopo la sconfitta con la Svizzera, proverà a rifarsi contro la Russia. Alle 13.00 toccherà poi agli uomini nella difficile sfida con la Norvegia. Infine alle 18.00 torneranno sul ghiaccio le azzurre per affrontare la Germania. Le partite più importanti ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 novembre : slalom maschile di Levi ed Europei di Curling - l’Italia ci prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 18 novembre). La stagione è ormai entrata nel vivo, neve e ghiaccio sono sempre più protagonisti. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. Si incomincerà con la Coppa del Mondo di speed skating. Dal Giappone si ...

Curling - Europei 2018 : colpaccio Italia - sconfitta la Svizzera all’extra-end. Magia degli azzurri : L’Italia continua a vincere agli Europei 2018 di Curling che sono incominciati oggi a Tallinn (Estonia): dopo il bel successo ottenuto in mattinata contro l’Olanda per 10-6, gli azzurri si sono replicati nella durissima sfida contro la quotata Svizzera e hanno festeggiato all’extra-end imponendosi per 7-6. Si tratta un’affermazione fondamentale per la nostra Nazionale che ora può guardare con fiducia all’imminente ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 17 novembre. L’Italia maschile sfida la Svizzera : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Subito grandi emozioni sul ghiaccio di Tallinn (Estonia), con tre partite importanti per l’Italia. Si comincerà con la prima sessione del round robin maschile, dove gli azzurri affronteranno l’Olanda. Poi si passerà al femminile con la grande sfida tra Italia e Svizzera, riproposizione della finale per il bronzo della scorsa edizione, in ...