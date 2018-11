Curling | Europei 2018 | Italia sconfitta dalla Svezia | primo ko per gli azzurri

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Italia per l’impresa contro la Svezia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi sarà una giornata cruciale per gli azzurri in questa rassegna continentale. La squadra guidata da Joel Retornaz, dopo aver vinto le prime tre partite, è chiamata a ripetersi con la Finlandia per continuare a sognare le semifinali. Nella seconda partita odierna l’Italia affronterà poi la fortissima Svezia di Niklas Edin, un test importante ...

Curling - Europei 2018 : Italia-Scozia 7-9. Altra sconfitta per le azzurre : Quarta partita giocata e quarta sconfitta per l’Italia femminile agli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei e Federica Ghedina sono state superate 9-7 dalle campionesse in carica della Scozia. Si tratta probabilmente della migliore partita dalle azzurre, visto che hanno tenuto testa a delle avversarie molto forti, ma ancora una volta è mancato il guizzo nel momento chiave. Per sperare ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Altra sconfitta per le azzurre contro la Scozia

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Azzurre in vantaggio 6-5 contro la Scozia dopo il settimo end

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Azzurre sotto 4-3 contro la Scozia al termine del quinto end

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre. Le azzurre debbono reagire e sfidano la Scozia

Curling - Europei 2018 : l’Italia firma il poker! Finlandia annientata - azzurri sempre in testa! : l’Italia maschile continua ad incantare agli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). La squadra formata dallo skip Joel Retornaz e da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin ha dominato la sfida con la Finlandia, vincendo nettamente con il punteggio di 11-4. Gli azzurri centrano così la quarta vittoria consecutiva e rimangono in testa alla classifica a punteggio pieno. Il sogno delle semifinali resta quindi vivo per i nostri ...

Curling - Europei 2018 : le partite dell’Italia di oggi (19 novembre). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : oggi lunedì 19 novembre si disputa la terza giornata di gare agli Europei 2018 di Curling in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). L’Italia tornerà sul ghiaccio per disputare 2 incontri al maschile e altrettanti al femminile. Gli uomini, reduci da tre successi consecutivi, vogliono continuare a sognare le semifinali e sarà fondamentale imporsi contro la Finlandia prima di lanciarsi verso la durissima sfida del pomeriggio contro la ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 19 novembre. Il calendario completo : Oggi (lunedì 19 novembre) si svolgerà la terza giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Nella giornata odierna si disputeranno ben quattro sessioni. Si inizierà alle 7.00 con gli uomini, con la partita tra Italia e Finlandia, alle 11.00 toccherà alle azzurre, che dovranno affrontare le campionesse in carica della Scozia. Alle 15.00 Joel Retornaz e compagni si troveranno di fronte anche loro gli ultimi vincitori, ovvero ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 19 novembre - azzurri per coltivare il sogno delle semifinali con Finlandia e Svezia

Curling - Europei 2018 : Italia-Germania 7-8. Azzurre sconfitte all’extra end : L’Italia femminile subisce la terza sconfitta consecutiva agli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Veronica Zappone, Stefania Constantini, Angela Romei ed Elena Dami, dopo aver perso nettamente contro Svizzera e Russia, vengono superate anche dalla Germania, che si impone all’extra end con il punteggio di 8-7. Una sconfitta molto pesante per le Azzurre, che restano da sole all’ultimo posto in classifica e rischiano ora seriamente la ...

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 18 novembre. Italia-Germania 7-8 - le Azzurre debbono arrendersi all'undicesimo end

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 18 novembre. Le azzurre sfidano la Germania per la salvezza