CUNEO Al via le iscrizioni ai corsi di fotografia con Progetto Har

La farmacista di via Roma a CUNEO : "Spaventati dalla rapina all'una del pomeriggio" : Come è noto alla cronaca la farmacia Bottasso di via Roma 62 a Cuneo ha subìto una rapina a mano armata. In merito all'episodio, questa la dichiarazione della dottoressa Carla Tosco, titolare della farmacia: "Siamo ...

Percorso Giro d’Italia 2019 : tutte le possibili tappe e le anticipazioni. Presenti Mortirolo e Gavia - c’è la CUNEO-Pinerolo : Ormai è tutto pronto per il fatidico giorno: mercoledì 31 ottobre Mauro Vegni e RCS toglieranno il velo al Giro d’Italia 2019. Proprio l’ultimo giornp del mese sarà presentata la Corsa Rosa numero 102 che si correrà nel Bel Paese da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno. Si stanno susseguendo, ovviamente, da parte della stampa locale, anticipazioni su anticipazioni: si è andato praticamente già a formare il possibile Percorso per la ...

CUNEO/ Al Monviso mercoledì un viaggio alla scoperta dell'Africa Subshariana : mercoledì 24 ottobre, alle ore 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre a CUNEO, Elena Comotti e Marco Sasia presentano: AFRICA SUBSAHARIANA: PAYS BASSARI', IL POPOLO DELLA LATERITE Tra ...

Bravi gli studenti di CUNEO che hanno pulito le Basse di Stura e un tratto del Viale degli Angeli : Il Comune di Cuneo e il Parco fluViale Gesso e Stura hanno aderito alla campagna nazionale di Legambiente, "Puliamo il mondo", con un'iniziativa pensata ad hoc, che torna ogni anno ad inizio autunno e ...

"Viaggio" in Villa Oldofredi a Madonna dell'Olmo e nel suo parco - uno dei più antichi di CUNEO : Domenica 30 settembre sarà l'ultima occasione per visitare le ville e i castelli che aprono le porte nell'ambito del "Viaggio nelle dimore storiche private del Piemonte". In provincia di Cuneo, ...