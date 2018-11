Cry Baby Magic Tears | arriva in Italia il cartoon che ha spopolato in Spagna

tvzap.kataweb

(Di lunedì 19 novembre 2018) Il cartone animato online sul canale Youtube, raggiungerà il piccolo schermo martedì 20 novembre su Frisbee canale 44 con una maratona speciale di 12 episodi in occasione della giornata internazionale del bambino. Dal 3 dicembre anche una striscia quotidiana di 9’ alle 21.10 La nuova serie animata dedicata alo mondo e alle avventure delle Cry Babies, prodotta da IMC Toys, racconta le storie di 24 piccole e tenere bimbe con il loro pigiamino personalizzato e una grande personalità. Disponibile online sul canale youtube e sito dedicato, il cartone animato farà il suo esordio in TV con una maratona dei 12 episodi completi in onda su Frisbee canale 44 martedì 20 Novembre alle 18.00, in occasione della giornata internazionale del bambino. Inoltre, a partire dal 3 dicembre una striscia quotidiana di 9 minuti, dal lunedì al venerdì alle 21.10 sullo stesso canale, racconterà ...