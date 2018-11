Corea del Nord | Kim Jong-Un starebbe testando una nuova arma | summit con gli USA nel 2019

Taekwondo - World Poomsae Championship Taipei 2018 : dominio della Corea - nessuna medaglia per gli azzurri : Da giovedì 15 ad oggi, domenica 18 novembre, si sono svolti presso l’University of Taipei Gymnasium di Taipei i Campionati Mondiali di Forme, organizzati dalla World Taekwondo Federation. Nell’occasione 1274 atleti per 59 paesi si sono cimentati nelle due discipline in programma: da un lato la tradizionale dimostrazione tecnica delle forme (Poomsae in Coreano), dall’altro lato la spettacolarità dell’innovativa gara ...

Badminton - Hong Kong Open Kowloon 2018 : tre titoli al Giappone - uno a testa per Indonesia e Corea del Sud : Spira il vento del lontano Oriente a Kowloon, nell’Hong Kong Open di Badminton, torneo di categoria World Tour Super 500, con un montepremi di 400000 dollari americani: fanno festa il Giappone nel doppio misto, nel singolare e nel doppio femminile, l’Indonesia nel doppio maschile e la Corea del Sud nel singolare maschile. Di seguito i risultati delle finali dell’Hong Kong Open di Badminton: Finale singolare maschile Wan-ho Son ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : sciabolatori quarti ad Algeri. Vince la Corea del Sud : Dopo la doppietta nella giornata di ieri (Samele secondo e Berrè terzo), l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella prova a squadre di sciabola maschile ad Algeri. Il quartetto azzurro (Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli ed Aldo Montano) ha chiuso al quarto posto, dopo essere stato sconfitto prima in semifinale dalla Russia e poi nella finalina per la terzo posizione contro la Germania. Una questione di stoccate per ...

Jordan Peterson va in Svezia e mette in crisi la 'Corea del nord del femminismo' : Adesso il New York Times lo definisce "il più influente intellettuale pubblico nel mondo occidentale". Il suo libro "Dodici regole per la vita: un antidoto al caos" è diventato un successo ...

Roma. Che successo quando un guru conservatore accusato dai liberal di mezzo mondo di essere un reazionario visita la "Corea del nord del femminismo", come Jean-Claude Michéa ha definito la Svezia? Se qualcuno pensi che il Canada produca ormai solo Justin Trudeau e Margaret Atwood, è arrivato Jordan

Corea del Nord - Kim testa "super arma" segreta per uscire dall'angolo : Di certo Kim sta cercando di sbloccare l'impasse: l'allentamento delle sanzioni è vitale per l'economia, come dimostrano l'ambizioso programma di sviluppo di Sinuiju, città al confine con la Cina, e ...

Fidarsi o no della Corea del nord? : Roma. La Corea del nord ha fatto sapere ieri di aver testato “un’arma tattica ultramoderna”, senza però specificare di che tipo di arma si tratti. La notizia è stata rilanciata dai media sudCoreani, e confermata poi dalla prima pagina del Rodong sinmun, il quotidiano ufficiale nordCoreano, che nell’

BosCoreale - Dal 22 al 25 novembre II edizione della manifestazione Vesuvio@emotion : Dal 22 al 25 novembre si rinnova l'appuntamento con la manifestazione Vesuvio@emotion - la Festa del Vulcano- che si terrà presso il nuovo Auditorium di Villa Regina. Un ampio programma di spettacoli, a ingresso gratuito, e un calendario di appuntamenti a carattere informativo e culturale con la direzione artistica di Marzio Honorato. La parola conduttrice dell'edizione di quest'anno è ...

La Corea del Nord ha detto di avere testato una nuova “arma tattica ultramoderna” : La Corea del Nord ha detto di avere testato una nuova arma tattica che ha definito «ultramoderna», anche se non ha specificato che tipo di arma fosse. Al test era presente il dittatore Kim Jong-un, ha aggiunto la televisione NordCoreana

Corea del Nord - lo studio : "Ancora attive a Pyongyang sedici basi missilistiche" : La Corea del Nord starebbe portando avanti il proprio programma missilistico, con 16 basi segrete individuate da satelliti commerciali. Lo scrive il 'New York Times', facendo riferimento alle ...