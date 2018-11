Coppa Davis 2019 | il calendario e le date della nuova fase finale Si gioca a Madrid a

Francia-Croazia - Finale Coppa Davis 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nello stesso anno in cui le nazionali di calcio si sono contese la Coppa del Mondo, Francia e Croazia si giocheranno anche la Finale di Coppa Davis. In semiFinale i transalpini infatti hanno superato per 3-2 la Spagna, chiudendo però la contesa già dopo il doppio del sabato, mentre i croati hanno battuto gli Stati Uniti con identico punteggio, ma con il pass per la Finale che è arrivato al termine del quinto set del quinto incontro. La Finale si ...

Coppa Davis – Arriva un importante ‘consenso’ - Tsitsipas ammette : “ecco perchè parteciperò” : Stefanos Tsitsipas annuncia la sua partecipazione alla nuova Coppa Davis: l’obiettivo è giocare le Olimpiadi di Tokyo 2020 Il nuovo format di Coppa Davis, promosso da Gerard Piquè e dall’azienda Kosmos, ha fatto storcere il naso a diversi giocatori. Partecipare al torneo nel mese di novembre è un’eventualità che tanti tennisti avrebbero già scartato a priori, poichè toglie del tempo prezioso alla offseason. Tanti top ...

Tennis - Novak Djokovic contrario alla nuova Coppa Davis e alla World Team Cup : “Non è sostenibile per noi giocatori” : Novak Djokovic, numero 1 del mondo e impegnato nelle ATP Finals 2018 a Londra, espone il proprio pensiero sui cambiamenti della stagione 2019. A detta del serbo infatti il nuovo format della Coppa Davis e l’introduzione della World Team Cup nel 2020, andranno a congestionare un calendario già ricco di impegni e conseguentemente la gestione per i Tennisti sarà ulteriormente complicata. “La questione della Coppa Davis e della World ...

Tennis - nasce la ATP Cup : 24 Nazioni si sfidano in Australia! Nuovo affronto alla Coppa Davis? : Il calendario mondiale del Tennis si arricchisce di una nuova competizione per Nazionali che farà indubbiamente guerra alla storica Coppa Davis. La ATP ha infatti ufficializzato la nascita della ATP Cup, un torneo a squadre che si svolgerà a cadenza annuale e con la prima edizione in programma dal 3 al 12 gennaio 2020 in Australia, alla vigilia degli Australian Open. Si tratta di un vero e proprio stravolgimento del calendario, la decisione ...

Tennis - Djokovic contro il calendario ATP : la nuova Coppa Davis e la Coppa del Mondo non convincono il serbo : Novak Djokovic ha parlato della nuova Coppa Davis e della Coppa del Mondo ATP, un doppio evento che non è gradito dal Tennista serbo Secondo il serbo Novak Djokovic non è positivo per il Tennis avere più di un torneo a squadre nella stagione, in riferimento alla versione rinnovata della Coppa Davis e della nuova Coppa del Mondo ATP. “Onestamente non penso che sia un bene per lo sport“, ha detto il serbo dopo aver sconfitto il ...

Coppa Davis 2019 - l'Italia a febbraio in India sull'erba : Roma, 14 nov., askanews, - L'esordio dell'Italia nella nuova Coppa Davis sarà sull'erba. L'India ha infatti optato per i prati verdi del Calcutta South Club - impianto da 17 campi da tennis che ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : India-Italia si giocherà sull’erba! Scelta Calcutta come sede del turno preliminare : La nuova Coppa Davis 2019 è ormai alle porte e venerdì 1 e sabato 2 febbraio 2019 assisteremo alle fase preliminare a 24 squadre funzionale alla qualificazione per la Finale in sede unica a Madrid dal 18 al 24 novembre 2019. L’Italia se la vedrà in trasferta contro l’India e come era assai prevedibile la selezione di casa ha scelto l’erba come superficie di questo confronto. Saranno infatti il campo del Calcutta South Club ad ...

Coppa Davis - India-Italia dovrebbe giocarsi sull’erba : Coppa Davis, India-Italia si dovrebbe giocare sull’erba dopo la richiesta della Federazione indiana all’Itf Coppa Davis, India-Italia dovrebbe giocarsi sull’erba. La Federazione indiana ha richiesto all’Itf di giocare al South Club di Calcutta nonostante non arrivi ai 4 mila posti richiesti da regolamento, su un terreno ‘scomodo’ per gli azzurri, almeno secondo quanto ritenuto dagli indiani. Il ...

Finale Coppa Davis – Tutto pronto per Francia-Croazia : ecco i convocati delle due formazioni : Tutto pronto per la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia: i due capitani hanno sciolto ogni dubbio, ecco i convocati delle due formazioni Mancano poco meno di due settimane all’attesissima Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia. Il weekend che andrà dal 23 al 25 novembre vedrà in fatti in palio la famosa ‘insalatiere’ fra le due formazioni che hanno sbaragliato ogni avversaria sul loro cammino, pronte a giocarsi l’ultimo trofeo ...

Tennis - Finale Coppa Davis 2018 : i convocati di Francia e Croazia per la sfida di Lilla : Sono state diramate le convocazioni per la Finale di Coppa Davis 2018, che si disputerà nei tre giorni che vanno dal 23 al 25 novembre. L’ultimo incontro con in palio l’Insalatiera così come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi vedrà di fronte Francia e Croazia con le seguenti formazioni: Francia – Capitano: Yannick Noah Lucas Pouille Jeremy Chardy Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut Jo-Wilfried Tsonga Croazia – ...

Coppa Davis – Zverev - che bordata al nuovo format : “partecipa solo Nadal perché si gioca in Spagna” : Alexander Zverev continua la sua personale battaglia contro il nuovo format della Coppa Davis: il tedesco rifila un’altra frecciatina al torneo per nazionali Alexander Zverev è uno dei tennisti che ha espresso, in maniera più chiara e decisa, il suo dissenso verso il nuovo format della Coppa Davis. Il tedesco ha puntato il dito particolarmente verso la calendarizzazione dell’evento, previsto per novembre, periodo dell’anno in cui i ...

Tennis - Coppa Davis rivoluzionata. Alexander Zverev : “Molti big non la giocheranno” : La Coppa Davis è stata stravolta e a partire dal 2019 non avrà più i connotati della competizione a cui siamo stati abituati negli ultimi decenni. Uno dei tornei sportivi più vecchi del mondo ha subito una vera e propria rivoluzione che ha mutato letteralmente i connotati della più famosa competizione annuale tra Nazionali: un turno preliminare a febbraio e poi gli atti conclusivi a novembre a Madrid (cemento indoor). Molti Tennisti non si sono ...

Finale Coppa Davis – Brutta tegola per la Francia : Gasquet dà forfait : Richard Gasquet non prenderà parte alla Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia: il tennista transalpino dà forfait per infortunio “Non sono al meglio, ma non c’è di che preoccuparsi. Non ho voluto spingere al massimo per rischiare il meno possibile, e con due o tre giorni di riposo sarò a posto“, Richard Gasquet aveva rassicurato così i fan francesi al termine del Masters 1000 di Parigi Bercy. Qualcosa però non è andato nel ...

Coppa Davis – Pouille senza filtri : “assenze Federer e Djokovic? Senza top player non si giocherà” : Lucas Pouille rifila una dura stoccata al nuovo format di Coppa Davis: il francese crede che Senza la preSenza dei top player la competizione non verrà nemmeno giocata Qualche giorno fa, Novak Djokovic ha confermato che molti giocatori si sono riuniti per discutere del nuovo format della Coppa Davis, confermando la maggioranza di pareri sfavorevoli legati alle novità per la competizione per nazionali. I giocatori francesi sono stati i ...