Conte | lavoro a differenziata capillare

Rifiuti : Conte-Di Maio-Salvini - al lavoro per una soluzione condivisa e senza polemiche : "Il governo lavora a una soluzione condivisa e senza polemiche. L'obiettivo è sempre la tutela della salute e del territorio". Lo dicono in una nota congiunta il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini a ridosso della firma a Caserta di un protocollo che coinvolgerà più ministeri, oltre a enti locali e forze dell'ordine, nel contrasto ai roghi ...

Conte : “Vi racconto il “no” al Real Madrid. Juventus? Che lavoro di Allegri!” : Antonio Conte, ex tecnico di Chelsea e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale a Coverciano. L’allenatore ha voluto innanzitutto chiarire il suo no al Real Madrid di Florentino Perez reduce dall’esonero di Lopetegui: “Il problema oggi è che per un allenatore del mio livello è meglio aspettare giugno e […] L'articolo Conte: “Vi racconto il “no” al Real Madrid. Juventus? ...

Libia - Conte : "Lavoro a un compromesso Sarraj-Haftar" : Al summit di Palermo "mi aspetto che Haftar sia presente. La sua visione non è certamente coincidente con quella del presidente Sarraj - sostiene il premier - ma Mandela haosservato che il compromesso è l'arte della leadership e icompromessi si fanno con gli avversari, non con gli amici'"

Libia - al via summit di Palermo. Premier Conte : “Non improvvisiamo. Al lavoro per un compromesso tra Haftar e Sarraj” : Inizierà oggi a Palermo il summit che si prefigge di ‘risolvere‘ la questione della Libia. Con un grande punto interrogativo: la presenza alla Conferenza di Khalifa Haftar, capo dell’esercito di Tobruk. Il Premier Giuseppe Conte sembra però non avere dubbi. “Mi aspetto che Haftar sia presente perché sicuramente è uno degli attori determinanti per la stabilizzazione del suo paese”, ha affermato il presidente del ...

Governo - Giorgetti : 'Al lavoro con Conte sui problemi - polemiche pretestuose' : Il Governo è "al lavoro per risolvere i problemi del Paese". Lo ha dichiarato il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. "Siamo sorpresi ...

Lewis Hamilton - GP Messico F1 2018 : “La Mercedes ha fatto un grandissimo lavoro - sono molto Contento per i progressi da ieri” : Lewis Hamilton non è per nulla insoddisfatto del terzo posto sulla griglia di partenza del GP del Messico 2018. Il pilota inglese, al contrario, sfodera un sorriso a trentadue denti quando si tratta di parlare della prestazione della sua Mercedes, in quello che può diventare il Gran Premio del suo titolo mondiale. Appena uscito dalla pista, le sue parole sono state queste: “La Mercedes ha fatto davvero un grandissimo lavoro in serata. ...

Lezzi - M5S - parla dei bisogni del Sud ma dal pubblico la Contestano : 'Manca il lavoro'

Conte : confronto acceso non intacca lavoro - Governo sa fare squadra : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assicura che il Governo è solido nonostante le tensione delle ultime ore tra M5s e Lega sul decreto fiscale. "Ci aspettano giornate impegnative, per proseguire nel dialogo avviato con la Commissione europea sulla Legge di bilancio", scrive Giuseppe Conte su Facebook. "Il confronto, che a tratti può essere anche acceso, tra le forze della maggioranza non intacca ...

“Il Reddito cittadinanza può destare preoccupazioni ma aiuterà il lavoro” - dice Conte : "Mi rendo conto che il Reddito di cittadinanza possa destare qualche preoccupazione, ma vi assicuro che sarà solo un aiuto al lavoro". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, intervenendo alla Scuola di Formazione Politica della Lega. fonte Facebbok?

Reddito cittadinanza - Conte : 'Offerte di lavoro anche su base geografica' : Io credo - ha proseguito Conte - che questi due valori debbano essere entrambi a fondamento di qualsiasi sistema politico" perché "non considerare l'uno e l'altro vuole dire far male alla politica". "...